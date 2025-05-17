藍下周衝李四川條款拚北市保三席副市長 內政部：無急迫

台北市人口流失，依地方制度法規定，恐達不到設第三位副市長門檻。有立委提案修法欲刪250萬人口限制。立院內政委員會、司法及法制委員會19日再聯席排審地制法，內政部書面報告指出，直轄市副市長人數規定，經考量，實務執行尚無窒礙，至於是否一律增置為3人，仍需凝聚共識。

國民黨立委李彥秀、徐巧芯等人提出地制法修正草案，拿掉直轄市250萬人口限制，無論人口多寡，直轄市都設三位副市長，由於台北市人口逐年流失，且目前三位副市長中的李四川，被看好將轉軌挑戰下屆新北市長，因此這項修法又被稱為李四川條款。

此外，在非直轄市部分，將人口達125萬得再置一位副縣市長的規定，修改成達全國人口的2％；國民黨立委陳玉珍的版本則是規定無論人口多寡，非直轄市都設二位副縣市長，但人口達125萬，還可以再多設一位。

根據內政部送達立院的書面報告指出，立委提案修正本法第55條條文，本法直轄市副市長人數規定，已考量不同直轄市政府因服務人口、組織與員額配置、控制幅度等面向差異衍生之政務推動需求，實務執行尚無窒礙，另目前地方尚無反映有急迫增置需求，是否一律增置為3人，仍需凝聚共識。

至於第56條修正條文，該報告指出，鑑於目前各縣市人口數、編制員額及一級單位與機關數等差異甚大，陳玉珍等18人建議統一律定副縣長為2人是否妥適，有待商榷。

另李彥秀等16人建議以人口比率達全國人口總數2%以上之縣市得增置第2位，僅有彰化縣、屏東縣、雲林縣、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、南投縣7縣；國民黨立委邱鎮軍等16人建議增列土地面積超過1千平方公里之縣市，得增置第2位，僅有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣及花蓮縣10縣，得置副縣長2人，是否妥適，有待更進一步討論及凝聚共識。