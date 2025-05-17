「不是發表國防白皮書」 盧秀燕談國家戰略提7安全、3建議

台中市長盧秀燕上午參加淡江戰略學派年會，針對國家戰略，提出「7個安全、3個建議」，包括能源、資安和外交；她也說，軍事安全、國防安全當然重要，所以她個人是支持國家要增加國防預算。

盧秀燕開場時先說，很多人問她，今日為什麼會出席這場年會及學術研討會，有什麼政治意圖？是不是要發表國防白皮書？她說「大家放輕鬆，我是回娘家」，自己是淡江戰略所畢業的，在淡江戰略學派她是一分子，本科系的，2000年考進來，這是個陽剛的學派，她是班上唯一的女生，「不用競選就當選班花，連任好幾次」。

盧秀燕提到，她的論文是國家安全跟國會的機密預算，當時的論文指導老師對她非常的嚴格，但獲益良多，不然「今天不會站在這裡」，因為在選舉當中，都要被經過檢驗，很多學校、系所、政治人物的論文都出事，她選舉9次，1次省議員、6屆的國會議員、2屆市長，聽說競選對手把她的論文翻爛了，就是希望能夠找出毛病，可是到現在還站在這裡，這表示嚴師出高徒。

盧秀燕說，在學術論壇上，數10年來所做的戰略假想，其實在近10年當中都一一的發生，接著說到「7個安全」包括以COVID-19為例，要有公衛安全。另外，以川普總統的關稅政策，全世界的國家領袖、全世界總動員，所以經濟安全、金融安全是要面對的第2個課題，第3是能源安全，尤其在台灣，面對更嚴峻的挑戰；其他包括資安、國土安全、外交安全和軍事國防安全。

盧秀燕強調，現在的全球情勢更加複雜，所以必須做全面性的準備，沒有辦法「排序」也沒有辦法選擇，為國家領導者在治理的過程中，可能會選擇政策的重要性來做排序，譬如說軍事安全放第一，但現在國家安全定義已經不一樣，沒辦法排序、選擇，必須全面性的準備。

盧秀燕說，所以她建議，因無法想像國家安全的破口在哪裡，所以第一個建議就是對於國家安全的面向，要擴大全面的準備，不要排序，也不要選擇。第2個建議是準備工作極其重要，無恃敵不來，恃吾有以待之，備戰才能夠迎戰，寧願備而不用，而平常的準備工夫，需要國家要跟人民溝通。

另外，她也建議，因應全球局勢快速變化，動盪威脅攻擊四起，在這個世代，是需要戰略家的時代。