郭智輝遭疑涉台東風電 黃建賓：彭啓明黑箱視察拆彈？

東成電力公司擬規畫在台東海岸線設置風電，引地方反彈，經濟部長郭智輝又被爆出，其關係深厚的崇越集團之子公司「光宇」與開發案有關。國民黨立委黃建賓今表示，台東風電爭議連環爆，環境部長彭啓明今卻突然到台東視察風電，行程不公開，連在地立委都未通知，「是想要護航誰？」

根據環境部環評開發案論壇公告資訊，「東成陸域風力發電計畫」擬於台東縣成功鎮、長濱鄉海岸邊設置25部風力發電機，另還有「東風陸域風力發電計畫」擬於太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置33部風機，引發台東鄉親劇烈反彈，擔憂美麗東海岸將不復存在。

黃建賓表示，已多次透過質詢及會議，要求行政院長卓榮泰、郭智輝及環境部表態，務必阻止及嚴審未經共識的風電開發案毀壞台東，未料負責推動風電開發的東成電力公司，日前被揭露其聯絡電話及地址與崇越子公司「光宇」一致，而郭智輝正是崇越創辦人，他也要求郭智輝說明，「是否知道台東風電開發案是誰下令？以及是否知情光宇參與相關工作？」但郭至今神隱未回。

黃建賓披露，郭智輝才剛被爆出疑涉入台東風電開發案，今日環境部卻突然在環境部的媒體群組公告，環境部長彭啓明要在今天上午10點半至台東視察風電，發布時間距離行程僅僅3小時，更詭異的是，完全沒有標註行程地點，甚至表明不開放採放，也完全未通知在地立委，儼然是一場「黑箱視察」行程。

黃建賓痛批，環境部選在東海岸風電爭議連環爆時，突然到台東視察，完全沒有通知在地立委，企圖規避國會監督，更令人懷疑，難道是要提前幫誰拆除未爆彈？還是有更多不可告人的祕密怕人發現？