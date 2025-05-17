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綠不滿蕭美琴被指蹭黃仁勳 柳采葳：「賴皇」玻璃心碎了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
副總統蕭美琴將出席世壯運，被藍營批蹭黃仁勳聲量，引發綠營反擊。國民黨台北市議員柳采葳說，民進黨「見笑轉生氣」。記者屈彥辰／攝影
副總統蕭美琴將出席世壯運，被藍營批蹭黃仁勳聲量，引發綠營反擊。國民黨台北市議員柳采葳說，民進黨「見笑轉生氣」。記者屈彥辰／攝影

賴清德總統前日已定調「國政繁忙」不出席世壯運開幕典禮，但在台北市政府昨日宣布輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳擔任世壯運聖火手，體育署旋即通知北市府，副總統蕭美琴將出席世壯運，被藍營批蹭黃仁勳聲量，引發綠營反擊。國民黨台北市議員柳采葳說，民進黨「見笑轉生氣」，也質疑無關黃仁勳的話，為何2月第一時間未回應北市府？

針對蕭美琴突然表明出席世壯運，是想蹭黃仁勳聲量，總統府發言人郭雅慧昨日表示，蕭美琴確定出席時並不知道黃仁勳會到場，主辦單位也並未告知與對外宣布。

民進黨台北市議員林亮君批評國民黨，別把國際賽事當政治武器，活動辦不好就甩鍋中央，不但國際賽事辦得亂七八糟，蔣市府每天救火都來不及，竟還有臉指控中央不幫忙，「中央挹注世壯運的7億多是空氣？」世壯運是國際賽事，不是拿來做政治操作的工具。柳采葳竟質疑蕭美琴是為了「蹭黃仁勳」才出席開幕式，這種惡毒指控，格局之小、心態之歪，真的是讓人看了搖頭。

柳采葳今反嗆，整個賴政府賴清德、民進黨上上下下被點出大實話後，「見笑轉生氣」，昨天很多民進黨黨公職、民代趕快出來搶當「護航仔」，可見昨天賴清德「賴皇」的玻璃心碎了。

柳采葳質疑，如果跟黃仁勳沒有關係，為什麼在第一時間，也就是2月25日，台北市政府發函給總統府邀請函時，沒有回覆？到了5月13日，又沒有跟台北市政府說誰要出席。也就是說，知道黃仁勳確定要來擔任聖火手，副總統蕭美琴才確定要出席。國安單位基本上原本就會針對可能的場地去進行會勘，是每一個場地都會進行會勘。

柳采葳也說，蕭美琴是每一個場地都要去嗎？其實也不是。且昨天總統府第一時間發出來的行程，蕭美琴是沒有行程的，這就說明根本就是為了蹭黃仁勳才來參加世壯運。

柳采葳批，顯見民進黨的國際觀，就是蹭國際名人的國際觀。呼籲那些民進黨的議員不要再出來搶當護航仔了，「因為只會突顯你們真的很丟臉，很沒有國際觀而已。」

民進黨台北市議員趙怡翔稱30年來只有一位國家元首去世壯運，藉批評賴清德總統，掩蓋世壯運辦不好的事實。對此，柳采葳說，民進黨黨公職、議員真的不用再去比較其他的國家怎麼做，應該是要看看自己的國家對於這樣的國際體育賽事重不重視。

柳采葳說，如果說過去只有一個國家、一個總統出席的話，那蕭美琴為什麼要出席呢？蕭美琴大可決定按照原行程，不用因為有誰來才出席。民進黨公職再去幫忙解釋，完全就是護航仔的行為而已。

世壯運 柳采葳 蕭美琴 賴清德

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