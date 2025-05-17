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疑台美關稅談判進度不明 王鴻薇：賴政府「繼續黑箱」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普日前宣布對等關稅政策，後又給予國際90天緩衝期。我國負責對美經貿談判的行政院副院長鄭麗君昨日表示，和美方兩次關稅談判結果溝通良好。然而，國民黨立委王鴻薇今日質疑，究竟談了些什麼，國人均不知，立法委員也不知，批賴政府「繼續黑箱」。記者屈彥辰／攝影
美國總統川普日前宣布對等關稅政策，後又給予國際90天緩衝期。我國負責對美經貿談判的行政院副院長鄭麗君昨日表示，和美方兩次關稅談判結果溝通良好。然而，國民黨立委王鴻薇今日質疑，究竟談了些什麼，國人均不知，立法委員也不知，批賴政府「繼續黑箱」。記者屈彥辰／攝影

美國總統川普日前宣布對等關稅政策，後又給予國際90天緩衝期。我國負責對美經貿談判的行政院副院長鄭麗君昨日表示，和美方兩次關稅談判結果溝通良好。然而，國民黨立委王鴻薇今日質疑，究竟談了些什麼，國人均不知，立法委員也不知，批賴政府「繼續黑箱」。

鄭麗君昨日表示，美方宣布對等關稅後，政府迅速啟動應對機制，和美方於4月11日進行了首次視訊會議，4月底在華府進行為期兩天的首輪實體談判，顯見台灣是首批談判國家之一。台美雙方在談判中保持良好的溝通，進行建設性對話，談判觸及關稅、非關稅貿易障礙、經濟安全以及在互惠互利基礎上，深化台美經貿合作。

鄭麗君說，在談判過程中，雙方未涉及匯率問題，但均認經濟安全的重要性，議題包括洗產地、出口管制、投資審查等，台灣採取「事前預防、事中嚴查及事後嚴罰」，加強對關鍵技術的有效安全管理，避免關鍵技術外流。她也表示，美方正在進行的半導體調查，我方於5月7日提出意見書，若美方對相關產業加徵關稅，反而會讓產業赴美布局能力落後，增加斷鏈風險。

王鴻薇今早上街宣講反罷免。她受訪時質疑，賴政府對外宣稱跟美國有很好的溝通和談判，且美國也提出來說台灣提出來最好的條件，可是到現在為止，我方赴美的代表團不是都回到台灣來了嗎？那到底談了些什麼？談了有多好？到底提出什麼樣最好的條件？請問一下國人知道嗎？立法委員不知道，相信國人也不知道。

王鴻薇批賴政府繼續黑箱。她質疑，既然代表團已回到台灣，到底談判的進度如何、承諾了什麼竟然完全不敢讓國人知道，這是最令人擔心的事情。

對等關稅 王鴻薇 賴政府

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