13萬人附議「虐童者最重判死」法務部不採納 網友全炸鍋

虐童案件層出不窮，有民眾在公共政策網路參與平台提議，虐童致死者應處無期徒刑且不得假釋或死刑。同時也提議修法，對於凌虐未滿16歲之人，最重可處20年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。這項提案獲得超過13萬民眾附議，不過法務部昨日正式回應不予採納，有網友抨擊，「台灣真是虐童、詐騙的天堂」。

虐童案件層出不窮引發社會關注，有民眾在公共政策網路參與平台上提議，為保障兒童身心安全，主張增加虐童者刑責。

提案者建議修改刑法第271條，增設虐童致死者，應處無期徒刑且不得假釋或應處死刑。同時並提議修改刑法第286條，對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全發育者，處10年以上有期徒刑。意圖營利，而犯前項之罪者，處20年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

這項提議在今年2月20日提出，共獲得13萬8995人附議，在3月16日成案，依規定，主責機關法務部應於2個月內為成具體回應。法務部於昨日正式回應建議案不予採納。

法務部說明，提議主張虐童致死者，應處30年以上有期徒刑或無期徒刑，且不得假釋，若意圖滅證者處死刑。不過提案所指有期徒刑刑度已違反刑法第33條規定，於法不符。且現行刑法第286條對凌虐兒少致死行為最重為無期徒刑。另外依照「兒童及少年福利與權益保障法」第112條規定，成年人故意對兒少犯罪者，加重其刑至2分之1，因此法務部建議不另於第271條殺人罪重複規範。

法務部並指出，現行刑事法律已無唯一死刑之刑責規定，使審判機關有適度裁量空間，提議建議處罰「意圖滅證」且處唯一死刑，是否符合罪責相當原則及比例原則，仍須斟酌。又刑法第165條已對湮滅證據行為定有刑責，並非不予處罰。是否尚有增訂需求，亦須斟酌。

另外，法務部認為，提議主張之凌虐兒少致死刑度，將使加重結果犯刑度高於故意殺人行為，並不符合比例原則、罪責相當原則。

同時，提議者主張修改刑法第286條，對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全發育者，處10年以上有期徒刑（不得假釋） 得併科300萬元以下罰金。意圖營利，而犯前項之罪者，處20年以上有期徒刑（不得假釋），得併科1000萬元以下罰金。

法務部同樣認為已經違反刑法第33條規定，於法不符，在行為人施以凌虐但未成傷之情形，即處以提議之10年以上或20年以上有期徒刑，恐與憲法比例原則、罪責相當原則不符。

法務部強調，對於重大暴力犯罪受刑人，均從嚴假釋審核。假釋與否，是考量受刑人出監後對社會治安之危害可能性，如悛悔程度不足，未能完成教化而不適於復歸社會，自得不許假釋。對於是否修正假釋相關規定，針對特定罪名或犯罪類型增訂不得假釋條款，法務部將廣納各界意見，審慎研議修法，以捍衛被害人權益，並維護社會安全。