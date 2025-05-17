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實質廢死死囚恐續命 藍委提案無期徒刑可「不得假釋」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
廢死議題引發社會熱烈討論，民眾曾上街遊行主張「反廢死」。圖／聯合報資料照片
廢死議題引發社會熱烈討論，民眾曾上街遊行主張「反廢死」。圖／聯合報資料照片

立法院昨日闖關「反廢死」公投，讓民眾表達反廢死訴求。國民黨立委許宇甄、吳宗憲等18名委員，為防我國因憲法法庭判決造成實質廢死，又替代刑罰無期徒刑執行流於形式，提案修正「刑法」，增訂「宣告無期徒刑者，得宣告不得假釋，不受減刑、大赦影響」。

憲法法庭去年9月20日作成憲判字第8號判決，此判決被批為「實質廢死」，造成法官日後針對犯罪情節重大罪犯，判處死刑相當不易。憲判字第8號判決為我國法院判處死刑設下門檻，需符合「犯罪情節屬最嚴重」、「最嚴密之正當法律程序要求」等條件，且死刑判決應經各級法院合議庭法官的一致決。

許宇甄、吳宗憲等提案修正刑法，是因應隨著憲判字第8號廣泛適用各級法院審理案件，實務上大幅限縮法院依法宣告死刑的可能。

據許宇甄、吳宗憲等委員的提案說明，在死刑適用日益嚴格的同時，作為死刑替代刑罰手段的「無期徒刑」於我國實務執行流於形式。自2013年至2022年間，已有657名無期徒刑受刑人獲准假釋，平均服刑期間僅17.9年，導致無期徒刑制度空洞化，亦難以回應社會對公平正義的期待。參酌國際「終身監禁不得假釋（life sentence without parole）」作法，賦予法院在宣告無期徒刑時，得依個案情節，明確宣告不得假釋。

許宇甄、吳宗憲等提案增訂刑法第33-1條，宣告無期徒刑者，得宣告不得假釋，並不受減刑、大赦影響。修訂刑法第64條，由現行「死刑不得加重。死刑減輕者，為無期徒刑」，改為「死刑不得加重。死刑減輕者，為無期徒刑，法院得同時宣告不得假釋」。

許宇甄、吳宗憲等也提案修訂刑法第65條，在無期徒刑不得加重的規定下，增加但書「法院宣告不得假釋者，不在此限」。同時修訂刑法第77條，累犯、無期徒刑服刑達一定比例得假釋的規定增訂，「無期徒刑經法院宣告不得假釋者，不在此限」。

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