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傳前立委林昶佐任駐芬蘭代表 王定宇：非常棒的安排
前立委林昶佐卸任後，將生活重心放在閃靈樂團，淡出政治圈；不過最新傳出，有可能被派任到芬蘭擔任駐外代表，林昶佐目前對此消息電話未接，沒有回應。民進黨立委王定宇則表示，樂觀其成，期待這件事成真。
林昶佐與芬蘭頗有淵源，不只早在2007年率領閃靈樂團世界巡迴演唱會，在歐美打開知名度，芬蘭當地媒體更大篇幅報導，而林昶佐長年關注人權議題，也多次代表台灣在國際論壇上發聲。
王定宇表示，現在不曉得消息是否為真，如果真的能派林昶佐擔任駐外人員，是個非常、非常、非常棒的安排，林擔任立委期間長期待在外交國防委員會，對台灣的外交國防政策非常熟悉，是個非常投入在工作的好立委。
林昶佐近期話題不少，除了可能駐外的傳聞，沒當兵的背景也隨著司法單位擴大偵辦藝人閃兵案，再度被提及。
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