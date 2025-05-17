快訊

世壯運今晚開幕下午3點交管 大巨蛋6千人看黃仁勳傳聖火

114會考／社會科疑有學生作弊？全國試務會：若屬實恐不予計列等級

半導體風雲／沙國王儲AI大計 為何黃仁勳、蘇姿丰埋單

聽新聞
0:00 / 0:00

傳前立委林昶佐任駐芬蘭代表 王定宇：非常棒的安排

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前立委林昶佐。圖／聯合報系資料照片
前立委林昶佐。圖／聯合報系資料照片

前立委林昶佐卸任後，將生活重心放在閃靈樂團，淡出政治圈；不過最新傳出，有可能被派任到芬蘭擔任駐外代表，林昶佐目前對此消息電話未接，沒有回應。民進黨立委王定宇則表示，樂觀其成，期待這件事成真。

林昶佐與芬蘭頗有淵源，不只早在2007年率領閃靈樂團世界巡迴演唱會，在歐美打開知名度，芬蘭當地媒體更大篇幅報導，而林昶佐長年關注人權議題，也多次代表台灣在國際論壇上發聲。

王定宇表示，現在不曉得消息是否為真，如果真的能派林昶佐擔任駐外人員，是個非常、非常、非常棒的安排，林擔任立委期間長期待在外交國防委員會，對台灣的外交國防政策非常熟悉，是個非常投入在工作的好立委。

林昶佐近期話題不少，除了可能駐外的傳聞，沒當兵的背景也隨著司法單位擴大偵辦藝人閃兵案，再度被提及。

林昶佐 王定宇 芬蘭

延伸閱讀

影／個資被冒名連署罷免 王定宇協助台南市民求償

起訴書揭「反對抄名冊」 南市藍女議員偕22歲領銜人回應了

林俊憲、王定宇罷免案 國民黨南市黨部副主委20萬交保

罷免林俊憲、王定宇案起訴 中選會：收到函文後提委員會討論

相關新聞

13萬人附議「虐童者最重判死」法務部不採納 網友全炸鍋

虐童案件層出不窮，有民眾在公共政策網路參與平台提議，虐童致死者應處無期徒刑且不得假釋或死刑。同時也提議修法，對於凌虐未滿...

實質廢死死囚恐續命 藍委提案無期徒刑可「不得假釋」

立法院昨日闖關「反廢死」公投，讓民眾表達反廢死訴求。國民黨立委許宇甄、吳宗憲等18名委員，為防我國因憲法法庭判決造成實質...

傳前立委林昶佐任駐芬蘭代表 王定宇：非常棒的安排

前立委林昶佐卸任後，將生活重心放在閃靈樂團，淡出政治圈；不過最新傳出，有可能被派任到芬蘭擔任駐外代表，林昶佐目前對此消息...

柯文哲「血尿、腎結石」聲請保外就醫 北院駁回理由曝光

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見，柯3月間曾因血尿與腎結石狀況，至衛福部台北醫院動手術，他的委任律師向法院申請保...

綠不滿蕭美琴被指蹭黃仁勳 柳采葳：「賴皇」玻璃心碎了

賴清德總統前日已定調「國政繁忙」不出席世壯運開幕典禮，但在台北市政府昨日宣布輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳擔任世壯運聖...

黃仁勳揭示沙國AI新國力 反觀我科技何時能成戰略底氣

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在「沙美投資論壇」上，語氣激昂地說，「 AI（人工智慧）本身也是一個產業。它是一個製造業，一個需要能源的製造業！而正如大家所知，沙烏地阿拉伯擁有豐富的能源。」此行，他和超微（AMD）執行長蘇姿丰在內的多家美國企業，在沙國宣布投資破千億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。