柯文哲「血尿、腎結石」聲請保外就醫 北院駁回理由曝光

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見，柯3月間曾因血尿與腎結石狀況，至衛福部台北醫院動手術，他的委任律師向法院申請保外就醫，台北地院日前指出，經發文詢問台北醫院，目前就醫治療及手術安排已經排除症狀，非保外治療顯難痊癒，裁定駁回聲請。

聲請理由指出，柯文哲有輸尿管結石，自今年3月17日、20日、21日、25日持續就診，有反覆性左腹股溝、腰部疼痛併嘔吐、血尿程度持續，診斷上1/3輸尿管結石約1公分大，已造成水腎，25日經超音波診斷，施以體外電震波碎石術仍未緩解，直指「柯文哲已有非保外治療，難期痊癒之情形」。

法院裁定理由指出，為確認柯文哲的身體狀況及輸尿管結石手術的術後結果及恢復狀況，因此發函詢問台北醫院，台北醫院指出，柯的左側上輸尿管有一顆1x0.5公分結石，未併有泌尿道感染，第一線先以體外震波治療之後血尿及疼痛有改善，4月1日回診發現結石仍未完全排出，安排於4月2日接受輸尿管鏡碎石取石手術，結石已完全取出，於4月3日症狀改善並出院。

法院認為，柯文哲所罹病症，依據目前就醫治療及手術安排，已排除症狀，難認有非保外治療顯難以痊癒之情形存在，因此，難認其病情已達刑事訴訟法第114條第3款所定「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」之情形，因此羈押原因仍存在，不能因具保或限制住居而消滅，裁定駁回。可抗告。