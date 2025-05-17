大法官受理綠憲訴法釋憲 王鴻薇：司法院是民進黨開的

司法院大法官14日正式受理，民進黨立法院黨團針對「憲法訴訟法」修正條文聲請法規範憲法審查暨暫時處分一案。國民黨立委王鴻薇今日表示，這星期憲法法庭舉行說明會後，民進黨團提出釋憲，大法官果然就受理，不但法院是民進黨開的，司法院也是民進黨開的。

民進黨團就憲法訴訟法部分條文修正案，聲請憲法審查暨暫時處分。憲法法庭5月12日舉行說明會，經依憲法訴訟法第32條第2項評議後，14日經大法官過半數同意受理，但尚且不知何時開庭。

王鴻薇說，現在賴政府要拿大法官當工具跟遮羞布。大家都知道有幾個法覆議失敗後，民進黨想盡辦法希望用釋憲或暫時處分的方式，阻擋立法院立法的實施。大法官現在受理，尤其配合這星期的說明會，無獨有偶民進黨團提出釋憲，大法官果然就受理，法院不但是民進黨開的，司法院也是民進黨開的，是非常有節奏的。

王鴻薇表示，也就是說民進黨團早就知道司法院會受理，提出釋憲案，再度證明司法院已完全被民進黨掌控，且大法官根本已經淪為賴政府的工具

針對昨日立法院闖關「反廢死」公投，綠營批立法院凌駕司法院，王鴻薇表示，這完全是倒果為因，是踐踏民意。過去可看到大法官釋憲時，竟說為什麼要屈服民意，所以大法官認為大法官比民意還要高。昨日可見民進黨將近50個立委誇誇其談，綠委們也認為大法官應該凌駕於民意，民進黨立委難道是大法官選出來的嗎？是人民選出來的。

王鴻薇指出，如果在台灣將近8成的民意是反對廢死，而大法官卻釋憲實質廢死，民進黨立委卻認為應屈從於大法官，而不是應該順從民意。民進黨立委是不是認為他們是大法官選出來，而不是民眾選出來的？