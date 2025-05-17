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蕭美琴臨時出席世壯運開幕造成困擾？ 蔣萬安笑回6個字
2025雙北世壯運開幕典禮今晚在台北大巨蛋登場，副總統蕭美琴也將出席盛會。台北市長蔣萬安今出席敦化國小活動時，被問及府方4月二度會勘是否本有要來的規畫、蕭臨時參加有造成困擾？他未正面回應，僅說，「大家都辛苦了」，多次表達謝謝。
敦化國小1984年成立藝術才能音樂班，合唱團也同負盛名，近年更在跳水、舞蹈、棒球、羽球、籃球、桌球、國樂、弦樂等領域屢獲佳績，今天65周年校慶在校園各處可見學生的動靜態展演。
校方今舉辦新校舍落成暨65周年校慶典禮，蔣萬安致詞祝賀，提到，今天是校慶，也是新校舍落成啟用的重要時刻，可說是喜上加喜、雙重喜悅。
蔣萬安說，這次校舍整體改建的亮點，一是地上5層、地下1層，包括許多間普通教室、體適能與圖書資訊教室等專科教室；二是2、3樓展演廳特別選用先進的音響、視聽設備，剛好和敦化國小長期發展音樂藝術才能班相輔相成，未來能培育更多優秀在音樂藝術領域的孩子及未來社會人才。 他提到，三是操場整體改造，跑道全新，顏色選用與台北田徑場藍色系一樣，不只整體美觀，甚至在安全舒適的運動效能，都可全面提升。
教育局表示，敦化國小校舍拆除改建工程委由台北市工務局新工處代辦，總經費9.6億元，新建地上5層、地下1層的教學大樓，包含普通教室、科任教室，以及1間多功能的大型展演廳，可作為親師生舉辦藝文活動、音樂及各項才藝表演的重要舞台。1、2樓的室內廊道則是學生雨備的活動空間，也是社團教學、球隊體能訓練的好環境。
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