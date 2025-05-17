美康乃狄克州議會友台決議 支持台灣參與世衛

第78屆世界衛生大會開議前夕，美國康乃狄克州眾議院15日通過表彰台灣與康州締結姊妹州26週年共同決議案，支持台灣參與世界衛生組織，鼓勵台美洽簽避免雙重課稅協定。

康州議會友台決議由州眾議院友台小組主席萊恩（Kevin Ryan）領銜推動，強調台美關係在台灣關係法基礎上堅實發展，彼此共享自由民主價值，台灣為美國在印太地區不可或缺的夥伴，台海和平至關重要。

美國將持續支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變遷框架公約（UNFCCC）、聯合國及其他國際組織。

決議除鼓勵台灣與康州增進華語文及教育交流、駕照免試互換互惠外，也呼籲美國聯邦政府重視台灣成為印太經濟架構（IPEF）成員的訴求，強調台美21世紀貿易倡議及避免雙重課稅協定有利深化雙邊經貿關係，為康州吸引投資及增加就業提供動能，有助強化雙邊產業供應鏈的韌性。

台灣與康州締結姊妹州茶會由州參議院友台小組主席黃濤（Tony Hwang）主持，州參眾議院民主及共和兩黨領袖與多位議員出席。

州參議院代議長隆尼（Martin Looney）、州眾議院議長瑞特（Matthew Ritter）及州務卿湯瑪斯（Stephanie Thomas）致贈聯名賀狀，重申康州支持台美建立更緊密經貿夥伴關係，展現康州政界對台跨黨派支持。

駐紐約辦事處長李志強及康州台商、僑界領袖出席茶會，就如何深化台灣與康州在經貿、教育及文化等方面合作交換意見。

李志強表示，隨著台灣與康州的姊妹州情誼邁入第26年，雙邊政治、經濟及文化關係穩健發展，今年1月雙方簽署教育合作備忘錄，有效增進師生交流，盼未來儘速簽署免試相互承認駕照協定，促進雙方民眾往來。