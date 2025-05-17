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北市藍黨工又遭約談 朱立倫：辦藍不辦綠 司法令人痛心

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今早為國民黨立委王鴻薇宣講，反制罷免，呼籲民眾投下不同意罷免票。朱立倫受訪時，針對台北地檢署再度約談國民黨台北市黨部黨工，表示司法「辦藍不辦綠」，只針對藍軍，完全沒有針對罷藍團體或政黨，台灣司法令民眾看了痛心。記者屈彥辰／攝影
國民黨主席朱立倫今早為國民黨立委王鴻薇宣講，反制罷免，呼籲民眾投下不同意罷免票。朱立倫受訪時，針對台北地檢署再度約談國民黨台北市黨部黨工，表示司法「辦藍不辦綠」，只針對藍軍，完全沒有針對罷藍團體或政黨，台灣司法令民眾看了痛心。記者屈彥辰／攝影

國民黨主席朱立倫今早為國民黨立委王鴻薇宣講，反制罷免，呼籲民眾投下不同意罷免票。朱立倫受訪時，針對台北地檢署再度約談國民黨台北市黨部黨工，表示司法「辦藍不辦綠」，只針對藍軍，完全沒有針對罷藍團體或政黨，台灣司法令民眾看了痛心。

朱立倫今早為王鴻薇宣講。他受訪時表示，中山跟北松山對王鴻薇了解，她過去擔任台北市議員，到現在擔任立委，都非常了解。她是在地立委也是認真立委，她的努力都是為台北市為民生為全民打拚，不管是幫台北市爭取統籌分配稅款、多五天假、核電延役或是還錢於民，每項都重要，希望大家支持在地好立委，跳躍出黨派，力挺王鴻薇投下不同意罷免票。

針對罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮為自己言行道歉，朱立倫表示，不需要道歉，大家一起努力，台北市跨區域一起合作，明早也有重要活動，大家一起努力。

對於北檢再度約談國民黨台北市黨部黨工，目前是否有掌握罷免「雙吳」進度，朱立倫表示，全台灣看得清楚，司法「辦藍不辦綠」，大搜索，大約談，大收押，只針對藍軍，完全沒有針對罷藍團體或政黨，台灣司法令民眾看了痛心。

朱立倫表示，台灣只准罷藍不准罷綠，或辦藍不辦綠，台灣司法為政黨服務，這是台灣司法危機、台灣民主危機。520要到了，希望台灣是個民主國家，司法能夠獨立，讓大家安居樂業，而不是成為獨裁，辦藍不辦綠，司法淪為被操控的鷹犬，造成社會對立。

司法 朱立倫 李孝亮 王鴻薇 罷免

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