政治受難者暨家屬赴綠島十三中隊 獻花思難友

國家人權博物館舉辦「政治受難者暨家屬重返記憶之島－綠島」活動，16日由館長洪世芳帶隊，與政治受難者前輩及家屬們前往綠島「十三中隊」獻花，向長眠綠島的受難者們致意。

人權館發布新聞稿表示，綠島在戒嚴時期兩度關押政治犯，先是1951年起以「新生訓導處」作為對政治犯進行監管、思想改造的場所，繼之於1972年起以高牆式監獄「綠洲山莊」（國防部綠島感訓監獄）作為關押政治受難者的空間，是重要的不義遺址，也是許多受難者前輩和家屬無法抹滅的記憶之島。

戒嚴時期，若綠島關押的受難者離世無人領回遺體，便會葬於牛頭山腳、通往燕子洞方向的墓地，該地由受難者命名為「十三中隊」，象徵彼此間同袍的情感。儘管埋葬於此的受難者人數不多，卻是受難者們深刻的集體記憶。

國家人權博物館在5月16日至18日舉辦「2025年政治受難者暨家屬重返記憶之島－綠島」活動，邀請政治受難者前輩及家屬等百餘人參與，這次活動藉由受難者前輩及家屬在綠島聚首，走訪現地、回憶往事，讓不少陪同家屬深刻感受到當年前輩們受苦磨難的生命記憶。

昨天由洪世芳與政治受難者及受難者家屬們向十三中隊獻花致敬後，轉往綠島紀念園區觀賞客家電視台劇集「星空下的黑潮島嶼」，邀請導演王傳宗及製作人羅亦娌擔任與談人，分享幕後故事。

「星空下的黑潮島嶼」是台灣第一部聚焦於綠島新生訓導處時期政治受難者的電視劇，藉由細膩的田野調查與劇本編寫，重構當年的生活細節，著重描述當時因故來到綠島的醫生及知識分子，面對島上生活艱苦的居民，如何貢獻他們的醫術及專長。

王傳宗表示，角色與情節係以相關人物、事件為基礎進行改編創作，透過影像傳達前輩們如何在克難環境下求生，也見證台灣人權的發展歷程。羅亦娌表示，希望透過時代劇的製作，帶領更多人認識這座島嶼上的故事，也珍惜現在自由的空氣。