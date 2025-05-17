【即時短評】「直球對決」鬥性強 賴清德讓國家陷入空轉

賴清德總統執政將滿一周年，面臨內外交迫困境，對外台美關稅談判前景未明、兩岸關係跌入低谷；對內朝小野大、綠營推動大罷免與大搜索，導致政局動盪。賴總統「直球對決」鬥雞性格鮮明，但政治是妥協的藝術，台灣社會這1年來已動盪不安，若任由兩岸與朝野火車對撞，國家繼續空轉，最終苦果仍要由執政黨承擔。

美中台關係是我國對外事務的重中之重，賴政府以來，台美關係與兩岸關係不約而同碰上嚴峻的挑戰。過去八年，前總統蔡英文執政時期，民進黨自詡台美關係史上最佳，但美國總統川普當選後，學者專家多認為，川普「美國優先」以及行事不可預測性高，在安全或經貿層次上，各國都必須謹慎評估拿捏，台灣內部確實也出現「疑美」聲浪。

川普預告多時的對等關稅政策，終於在4月提出，這記關稅重拳，讓包括我國在內的許多國家受到重擊。我方的反應，從閣揆卓榮泰在關稅揭曉前一晚要大家「安心睡」，到後來卓揆坦言，美國對我課徵32％關稅「我真的差一點昏倒」，不難看出賴政府應對這場關稅戰，事前並未充分準備。

現階段台美已進行首輪關稅談判，但最終談判結果如何，就連政府也不敢樂觀；另一方面，美國針對晶片關稅稅率即將「開獎」，台灣送上台積電赴美擴大投資千億元的大禮後，是否仍會受到影響還需觀察；甚至在關稅戰方興未艾之際，匯率戰是否緊接登場，都是賴政府無法迴避的課題。

在兩岸關係上，賴總統祭出「賴17條」，將中國定義為「反滲透法」指稱的「境外敵對勢力」，加大國安法制修法力道、清查公務員與陸配是否「忠誠」，在兩岸都引發很大爭論。

蔡政府時期通過「反滲透法」，外界皆知「境外敵對勢力」的定義劍指的就是中國大陸；蔡政府雖然有許多「抗中」的實質作為，但蔡英文並未如賴總統如此公開表述，為兩岸關係與互動留下一絲轉圜空間。

然而，從政以來一路接受民意洗禮出線的賴總統，具有「直球對決」的政治性格，他認為「對的事」就會「衝到底」，這樣的政治性格，反映在牽一髮動全身的兩岸政策與發言上，恐讓原本就已不睦的兩岸關係更雪上加霜。

同樣地，在內政事務上，面對朝小野大的政治現實，賴總統喜歡「對決」的性格也一覽無遺。從行政院對國會多數通過的國會改革、憲訴法、總預算案等「無差別式」提出覆議等憲政救濟手段，作為反制，就是顯例；遑論因為民進黨在國會數人頭輸人，就推動大罷免，近期的司法大搜索，更讓朝野持續高度對立。

國家領導人的性格對施政的良窳有深遠影響，民進黨本來就是「好鬥」、「善鬥」的政黨，如今民進黨是少數，因為賴總統不願與在野黨溝通妥協的意志，朝野關係宛如死結，更讓政治陷入僵局。

賴政府執政首年，內外情勢交迫，比起秉持「鬥」的思維，民進黨更應思考如何團結朝野，共同應對困局，否則政治動盪，對於賴政府施政，帶來的當然是無窮的負面影響。