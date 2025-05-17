內閣周年聲量排行出爐 陳世凱、林佳龍好感度壓閣揆卓榮泰

賴政府執政將滿周年，數據平台「網路溫度計」根據KEYPO大數據關鍵引擎輿情分析軟體，盤點十大卓揆內閣近一年聲量、好感度排行榜。行政院長卓榮泰雖聲量第一名，但好感度與520剛就職相比大幅下降，僅剩0.16，落後外交部長林佳龍的0.19與交通部長陳世凱的0.28。

網路溫度計指出，卓內閣聲量排行榜前10名依序為卓榮泰、經濟部長郭智輝、國防部長顧立雄、內政部長劉世芳、勞動部長洪申翰、外交部長林佳龍、政務委員陳時中、衛福部長邱泰源、交通部長陳世凱、陸委員會副主委梁文傑。

卓內閣聲量前10名排行榜中，好感度最高的是陳世凱0.28，卓榮泰0.16是倒數第三名，最後一名則由郭智輝、劉世芳並列，皆為0.15。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，內閣上任一年以來表現四平八穩，雖談不上做得不好，但也未讓人感受到特別出色。過去一年，因電不夠導致跳電的次數較少跟沒漲電價，政府默默努力但民眾沒有感覺，整體缺乏讓民眾有感的亮點政績，「有感施政」是接下來內閣要努力的重點。