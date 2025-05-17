政院提平埔原民族身分法 藍委盧縣一：堅守山原、平原權益

因應憲法法庭111年度憲判字第17號判決，行政院周四通過「平埔原住民族群身分法」草案，專法中明定民族認定標準、個人成員的身分要件及登記程序。國民黨平地原民立委黃仁說，他尊重也認為應給予保障；國民黨山地原民立委盧縣一說，希望平埔族群在爭取民族身分及權益時不會造成排擠，他會堅守、捍衛現有山原、平原族人權益。

對於行政院周四通過的平埔原住民族群身分法草案，行政院長卓榮泰指出，草案具體實現憲法保障原住民身分認同權及文化權，以及平埔原住民族群20餘年來正名的訴求。

黃仁說，尊重原住民回歸的條例，過去有些疑問跟爭議是，16族中的平地原住民是否納入？這有關政治氛圍跟立場。過去政府制定出16族保障，包含原住民保留地的土地分配，是否會影響到？各界立場包含16族的看法是，應該成立平埔族事務委員會，至於如何制定保障應由內政部、原民會等來制定。是否享有原有16族的保障，他認為應該是會有的。回歸是回歸原有台灣主人、原住民的身分，應該給予保障。

對於新法草案如上路後，是否影響平地原住民立委的政黨比率？黃仁表示，每個人有每個人的政治傾向，他也予以尊重。執政是否左右（藍綠），未來還要參考走向，有些人說會。但他當然是樂觀其成，每個人對政治的看法有其自由選擇。

盧縣一表示，憲法法庭111年度憲判字第17號判決（西拉雅族釋憲案），已經肯認西拉雅族，泛稱平埔族群為台灣原住民，但是對於其身分上的認定方式及相關權益的保障可以透過修法或是另制定法律予以維護保障。

盧縣一說，草案的公布，中央主管機關為原住民族委員會，至於中央部分是否要有專責的部會予以統籌，並凸顯其族群特殊性，樂觀其成。至於，其權益之保障，草案當中也處理該族群其身分上認定及認同的問題，可能也要視法律未來討論通過後，平埔族群有具多少人口數？相關的福利及權益問題也涉及許多中央部會及法令部分，草案也規定說該法公布施行後3年內，明確指出要進行相關法令的檢討與制定。對於文化及語言的復振及扶持的適用上，係可直接適用原住民族語言發展法等規定。

盧縣一強調，由於憲法法庭明指要限期處理，故有關民族認定及權益的討論，關心的委員們也可以提出相關的對應草案，併案進行討論審查，他身為現任原住民立法委員，也希望平埔族群在爭取民族身分及權益的過程當中，也不希望會影響、排擠現有山原、平原原住民族人的權益，這也是他要堅守、捍衛的。