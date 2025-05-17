蔡英文17日訪倫敦大學院校 與留學生共進早餐、拿蘋果合照

前總統蔡英文訪問英國，今天傍晚結束在劍橋的行程、晚間返抵倫敦後，明天將參訪在倫敦市區的大學院校，並與旅英台灣留學生共進早餐。

按規劃，蔡英文明天與留學生餐敘後，將參訪倫敦大學亞非學院（SOAS）。

蔡英文今天參訪劍橋大學，隨後出席劍橋大學地緣政治中心（Centre for Geopolitics）主辦的座談會，與中心的日本及韓國計畫主持人、副教授尼爾森萊特（John Nilsson-Wright），以及劍橋大學政治與國際研究學系助理教授索雷斯（Christian Sorace）對談，並發表演說。

正在英國訪問的前總統蔡英文（左）16日參訪劍橋大學，隨後出席劍橋大學地緣政治中心主辦的座談會，與中心的日韓計畫主持人尼爾森萊特（中），以及劍橋大學政治與國際研究學系助理教授索雷斯（右）對談，並發表演說。 中央社

蔡英文接受現場聽眾提問。表定1小時的活動時間即將結束之際，仍有聽眾意猶未盡，舉手想發問。蔡英文則預告，訪問英國期間，她另將於倫敦政經學院（LSE）演講。蔡英文未說明演講日期。

蔡英文今天在劍橋台灣同學會會長吳軍霈導覽下，參觀劍橋大學幾個知名地標，包括宏偉的國王學院（King's College），以及三一學院（Trinity College）庭院傳說中啟發物理學家牛頓（Isaac Newton）提出萬有引力定律的蘋果樹。

學生事先準備了蘋果，問蔡英文願不願意拿著蘋果與牛頓蘋果樹合影。蔡英文欣然應允。

前總統蔡英文（中）16日參訪劍橋大學，期間曾拿著蘋果與劍橋大學三一學院知名地標「牛頓蘋果樹」合影。 中央社

在劍橋街頭漫步時，蔡英文數次遇到留學生等旅英台人向她表達熱情歡迎。

蔡英文中午在台僑彭鈴鈴開設的西餐館與台灣旅英科技、產業及學術界專業人士餐敘，觸及台灣與英國可加強交流合作的議題和領域。彭鈴鈴定居英國已逾30年，是現任劍橋台灣人協會會長。

彭鈴鈴以經營台灣小吃餐車起家；停在她餐館附近的餐車今天中午一度大排長龍。餐車布置可見客家花布燈籠、乖乖、可樂果餅乾等台灣特色元素，菜單則有便當、刈包、炸豆腐等各式台灣小吃。

蔡英文點了一份刈包含香菜，並叮嚀肉要「瘦一點」。

她透露，昨晚已到一間求學時期曾造訪的餐館，回味她當時十分喜愛的烤鴨。