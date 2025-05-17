蔡英文：世界秩序動盪 無損台灣捍衛民主決心

前總統蔡英文今天在劍橋大學演說指出，全球安全與貿易秩序持續變動、充滿不確定性，但這更加凸顯民主同盟的重要。台灣始終是國際社會值得信賴的夥伴，任何威脅都無法動搖台灣捍衛民主、貢獻國際的決心。

蔡英文15日正式展開英國訪問行程，今天前往劍橋，與台灣旅英科技、產業及學術界專業人士餐敘，隨後參訪劍橋大學，下午出席由劍橋大學地緣政治中心（Centre for Geopolitics）主辦的座談會並發表演說，主題為「在新世界秩序中捍衛民主」。

蔡英文開場提到，對她而言，大學一向有特別意義。她表示自己是學術背景出身，也曾任教多年，人生許多最精彩時光都在大學度過，如今身在英國，更勾起美好回憶。

蔡英文提到，每一代人都有各自的挑戰，而「我們這一代人，正面臨當前最嚴峻考驗」。2024年是全球民主體系出現重大變化的一年，世界各地的領導與立法層級發生巨大轉變。

此外，隨著國際貿易與安全秩序動盪，整體地緣政治局勢也更加不確定、難以預測。不確定性來自世界秩序的轉變。蔡英文指出，無論是對盟友關係，或是對主要強權角色的各種假設，如今都被重新檢視。在世界各地，威權主義的威脅也較以往更加明顯。

這意味民主國家必須更堅定面對新出現的不確定性與挑戰。蔡英文說，這「不僅需要新任領導人的智慧，也需要整個社會的合作與投入」。

相較之下，威權體制因為不民主的本質，而可維持政策上的一致性和權力集中。蔡英文指出，近年來，在全球民主倒退的趨勢下，威權政權變得更強勢、更具信心。這些政權的領導人深信自己對變局具備更強大的適應力，並相互勾結、干預民主國家內部政治。

蔡英文呼籲，民主國家不能自滿、不能讓出自己應得的位置；「當內部議題分散我們的注意力，合作雖然變得更困難，卻也更為重要」。

「我們正處於關鍵轉捩點」，蔡英文說，全球的互動規則已改變，民主國家必須順應變化、調整集體策略。

她強調，威權擴張不應被鼓勵；與威權妥協，只會助長它們的侵略性及野心。歷史經驗顯示，唯有堅強而團結的民主陣線，才能嚇阻威權主義威脅民主的生活方式與安全。

她提到，過去3年來，民主國家齊心協力，支持烏克蘭對抗俄羅斯的非法侵略。蔡英文說，這不僅是為了捍衛共同的民主價值，更攸關民主國家自身安全與經濟繁榮。

此外，許多過去數十年來建立的貿易與安全同盟，如今都必須重新平衡和分擔責任。蔡英文舉例，美國總統川普（Donald Trump）及其政府一再呼籲，民主盟友應承擔更多責任、加倍投入區域安全。這提醒全球民主國家，有必要更加攜手合作、共同維護自身安全。

換句話說，民主同盟的重要性，如今比以往更加關鍵。蔡英文指出，無論是印太或歐洲地區的集體安全，雖仍與美國利益密切相關，但對全球和平穩定也有決定性的影響。

蔡英文提到，或許有人會認為，美國對民主盟友的要求較以往嚴格，但「我們也應理解，安全本來就是需要共同投入與承擔的工作」。

蔡英文指出，「捍衛民主是有代價的；這條路上沒有搭便車的空間」。面對這樣的挑戰，台灣隨時準備成為共同強化韌性的夥伴。

蔡英文強調，台灣深知什麼是「韌性」，因為台灣非常清楚，有意利用「民主不完美」的人，可造成什麼樣的威脅。過去，台灣人民歷經威權統治陰影；如今，我們每天面對的是來自台灣海峽對岸更強烈的威脅與恫嚇。

蔡英文說，中國認為藉由網路攻擊、駭客行動、軍機擾台等手段，台灣人民就會被恐懼擊倒、或陷入麻痺。然而，結果恰恰相反：台灣人民將這些挑戰轉化為鍛鍊韌性的機會。韌性讓台灣守住選舉公正性、抵禦威權干預，也幫助台灣度過疫情、抵擋認知作戰。

蔡英文提到，過去8年，台灣在各層面積極強化自身韌性。在國防領域，蔡英文說，在她任內，台灣的國防預算成長超過80%，同時台灣的國內生產毛額（GDP）也成長近40%。台灣現任政府則已承諾透過特別預算，將國防預算提升至GDP的3%。台灣將持續加快腳步，多方面建構自我防衛能力。

此外，台灣也加強數位基礎建設，並與公民社會合作，對抗資訊操弄與認知作戰。台灣也與英國展開「反外國資訊操弄與干預」合作。

蔡英文強調，對區域與全球安全而言，台灣是不可或缺的存在；這不僅是因為台灣是全球科技供應鏈重要環節，更是因為台灣位居戰略要地。失去台灣，整個區域將變得更不安全，也更難以防衛。美國、日本、韓國等民主國家勢必得投入更多資源，以因應中國。

值此全球秩序重塑的關鍵時刻，蔡英文說，台灣始終是國際社會值得信賴的夥伴，而台灣的可靠來自在巨大壓力之下，始終如一的行動，任何威脅與脅迫都無法動搖台灣參與世界、貢獻國際的決心。