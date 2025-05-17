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美對台6保證 跨黨派議員推正式入法

聯合報／ 記者陳熙文、國際中心／綜合報導

美國聯邦眾議員提出「對台六項保證法案」，要求將現行作為美國對台關係的指引規範的六項保證入法，且計畫建立國會審查機制。

聯邦眾議員克利什納穆希、米克斯、史丹頓、金映玉、能恩和馬爾利奧塔克斯共同提出跨黨派的「對台六項保證法案」。

美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會十五日發出新聞稿指出，美國對台的六項保證一直以來都扮演美國政策的基石，也作為印太地區穩定的力量；新聞稿指出，除了將六項保證入法，法案也擬建立一個強健的國會審查機制，確保未來的政府不能在未經國會同意之下修改這些原則保證。

美國對台的六項保證由雷根政府提出，歷屆美國政府都予以重申，內容包括，美國不會設定停止對台軍售的日期、美國不會修改「台灣關係法」的相關規定、美國不會在決定對台軍售前徵詢北京意見、美國不會在台灣與中國大陸之間擔任調停人、美國對台灣主權的立場不會改變、美國不會強迫台灣與中國大陸談判。

此外，為阻止美國先進ＡＩ晶片流向中國大陸等對手，眾院美國與中共戰略競爭特別委員會跨黨派議員十五日提出晶片安全法案，要求受管制的晶片在出口或在外國境內轉移前，必須裝設具位置驗證功能的機制。一旦業者發現這些晶片流向非指定的使用者，就必須通報。

台美 晶片

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