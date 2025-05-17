警告台海風險升高…華府智庫：北京看賴清德 更像陳水扁

「外交事務」十五日刊登華府智庫專家專文，指北京方面不認為賴清德總統是延續前總統蔡英文的執政，反倒更像前總統陳水扁，文章認為，如果北京懷疑美國的對台承諾，恐鼓勵中國大陸對台採用更多脅迫手段，增加北京誤判的機會。

外交事務十五日刊登華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫主任林碧瑩、中國專家哈特和布魯金斯學會資深研究員庫爾弗三人的聯名文章。

文章以「台海爆發戰爭的風險很高，而且還在升高」為題指出，台海情勢在賴清德總統上任前就變得愈來愈緊張，而賴政府上台後，北京方面視賴清德為「分離主義者」和「戰爭煽動者」，並給他貼上「兩岸和平摧毀者」的標籤。

文章認為，北京急於非人化賴清德，顯示中國大陸對於兩岸關係走向感到焦慮，尤其他們認為賴清德希望把台灣推向獨立，且系統性地讓台灣與中國大陸脫鉤。

文章表示，許多中國大陸的分析師都認為，賴清德的政治位置要弱於蔡英文，但憂心賴清德的政治弱勢反倒會讓他更大膽；賴清德有可能會提高與中國大陸的對立來爭取大眾的支持。

文章表示，中國大陸的專家相信，賴清德可能在二○二八年大選前祭出更激進的行為來促進台灣獨立；因此，對岸鷹派敦促對台做出更激進的作法，包括對台動武，或者海上封鎖，甚至思考有沒有可能在台灣重演「西安事變」。

文章表示，北京對賴清德的態度，再加上美國川普政府對台立場的分裂，大大增加風險；若北京懷疑美國對台灣的承諾，有可能鼓勵中國大陸對台採取更多脅迫手段，這種種因素都大幅增加北京誤判的機會，讓中國大陸有可能在二○二七年以武力犯台。