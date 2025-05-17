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新聞眼／又用「杯子蛋糕」哭窮 行動內閣淪為對抗內閣

聯合報／ 本報記者黃婉婷張曼蘋

賴政府上任將滿一年，行政院長卓榮泰面對內外變局，自詡「哪裡有問題就去解決」，而非只記得覆議最多；然而，外界對賴政府的印象是「有阻力就罷免，有杯葛就釋憲」。一年過去，朝野惡鬥、內耗加劇，國政也陷入難以前行的深淵。

內閣團隊將「滿周歲」，卓揆昨率一眾官員舉行周年施政茶敘，他指著桌上「杯子蛋糕」，笑稱「原本應該準備大蛋糕，但經費只能這樣子」，卓揆自嘲式地「哭窮」背後用意是劍指對在野黨刪預算。原本俐落呈現的施政報告，也因發言冗長，連現場官員都忍不住打了盹。

卓榮泰從政近四十年，因調和鼎鼐功力被譽為民進黨「大師兄」，擔任賴政府首任閣揆後，內閣團隊遭詬病磨合失當、戰力不足，還屢有閣員失言，政策推動上更因整合不佳，「班班有鮮乳」胎死腹中就是最佳案例。

民進黨是「雙少數」政府，卻不願與在野對話，政院七度對國會三讀法案提出覆議，遭譏史上最愛覆議。行政團隊切割大罷免，但政院卻下鄉宣講，將預算監督打為「亂砍亂刪」，為罷免添柴火，如今又要再打釋憲戰，憲法法庭儼然卻成執政黨的工具。

過去一年來，ＡＩ行動內閣變成「對抗內閣」，朝野對立難解。在野黨疾呼召開國是會議緩解僵局，賴政府卻無視、拒絕溝通，反而持續祭出釋憲等對抗在野黨的「標配」。

大罷免方興未艾，民進黨動員基層、行政體系、輿論與司法資源，製造寒蟬效應，也讓台灣陷入更深的政治對立，撕裂社會團結，若執政黨不加以檢討，人民的反彈也會加劇。

內閣 卓榮泰 大罷免 總預算 賴政府

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