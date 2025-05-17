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反廢死公投 立院闖關成功

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

立法院昨處理國民黨立委吳宗憲等五十二名委員提出的「反廢死公投案，經民進黨立委冗長發言，民進黨立院黨團提案撤銷反廢死公投案，而藍白立委則以人數優勢否決民進黨團提案，並通過國民黨團提案，反廢死公投案闖關成功。

因應憲判第八號判決，死刑判決須合議庭一致決，被在野黨批為實質廢死。吳宗憲等人提案「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」

吳宗憲表示，有死刑犯被槍決，跟死刑實質存廢無關。法定刑來看，我國確實沒廢除死刑，但憲判第八號判決，大法官結論是死刑判決須一致決。法律上有「不利益變更禁止原則」，將來判死幾乎是不可能的任務。賴清德總統希望很多事須訴諸更大的民意，其實就是跟著賴的腳步走，希望訴求更大的民意。

公投 廢死 立法院

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