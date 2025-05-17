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卓揆稱施政分數在民心 藍轟執迷不悟

聯合報／ 記者黃婉婷張曼蘋屈彥辰蔡晉宇／台北報導
行政院長卓榮泰（左一）昨率官員舉行周年施政茶敘，他指著桌上「杯子蛋糕」，笑稱「原本應該準備大蛋糕，但經費只能這樣子」。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（左一）昨率官員舉行周年施政茶敘，他指著桌上「杯子蛋糕」，笑稱「原本應該準備大蛋糕，但經費只能這樣子」。記者黃義書／攝影

賴政府執政將滿一周年，行政院長卓榮泰昨表示，一年來的施政表現「分數都在民眾心中」，期許內閣團隊扮演港口「引水人」，讓國人、產業在政府引領下快樂出航。國民黨立委批評，賴政府無能，將台灣帶向獨裁，若執迷不悟，接下來三年將是台灣歷史上最黑暗的災難。

卓榮泰昨透過媒體茶敘回顧過去一年政府施政，並羅列「一加七」重點工作，一是運動部九月九日掛牌，七是落實均衡台灣六大區域產業及生活圈、成立亞洲資產管理中心，推動具有台灣版的TISA，執行兆元投資國家方案，加速發展半導體、無人機及智慧機器人，推展長照三點○、婚育宅，落實國安十七項策略，及穩定供電。

卓榮泰說，不希望社會對內閣印象是提出很多覆議案，期勉內閣團隊在衝突中進步、動盪中平衡。卓揆也盼朝野合作讓社會更穩健、國家愈強。

對如何幫內閣團隊打分數、是否等大罷免成功才推重要法案，卓揆說，政府施政從來未將大罷免與否列入考量，而內閣分數都在民眾心中。他也提到，為了讓中央繼續能對財政有調節能力，仍會對總預算案、財劃法提釋憲。

國民黨立委許宇甄說，總結這一年賴清德政府不僅無能，還正一步步將台灣帶向獨裁、戰爭與崩壞深淵。沒有謀略，卻充滿傲氣，沒有改革，卻只會鬥爭，沒有民意基礎，卻妄想操控國家命運。若繼續執迷不悟，三年任期不會是台灣的希望，將是台灣史上最黑暗的災難。

卓榮泰 大罷免 總預算 財劃法 賴政府

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