聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／賴總統算盤打盡 自斷與黃仁勳同台良機

聯合報／ 本報記者李承穎

賴清德總統一句「國政繁忙」不出席世壯運開幕典禮，昨得知輝達創辦人黃仁勳要參加，又急轉彎派副總統蕭美琴出席，還自圓其說與黃仁勳無關，但實際恐怕是強烈意識形態「錯判情勢」，政治算盤打盡，失了總統格局，也淪國際笑話。

北市府今年二月廿五日就邀總統、副總統出席開幕，但直至五月十三日才回市府不出席，前天總統府更公開說賴清德國政繁忙無法出席，完全未提會派蕭美琴，直到昨上午八時許北市公布黃仁勳任聖火手，體育署九時許急著告知市府派蕭美琴出席，也讓北市維安大亂。

面對外界質疑「總統府蹭黃仁勳」，總統府過了十幾小時，才想到對外說法，一來聲稱維安團隊早已會勘，沒有手忙腳亂，二來又稱蕭美琴確定出席時並不知道黃仁勳會到場，但對照時間軸，一天之內急轉彎，想要「亡羊補牢」心思，國人都看在眼裡。

二○一七年台北舉辦世大運，時任總統蔡英文出席，今年雙北世壯運參賽總人次逾四萬，破在台舉辦國際賽會紀錄，但賴清德的不出席，透露國家元首不重國際賽事，又有何天大行程，連抽出一小時都不願意？府方又要如何自圓其說？

反觀黃仁勳在結束沙烏地阿拉伯行程後，昨風塵僕僕抵台，聲稱參加世壯運「無比榮幸」，對照賴清德「國政繁忙」，格局高下立判。

大國領導人爭相排隊與黃仁勳見面，賴清德本能以晶片大國領導人見美國ＡＩ大廠創辦人，在關稅戰之際，更彰顯國際意義。我國總統卻把藍綠對抗擺在前頭，自斷與黃仁勳同台良機。

黃仁勳欲將海外總部設在台灣，有台灣子弟的感情，也有產業鏈考量，當參加我國辦的國際盛典，卻發現總統未出席，是否也會因此看清國內政治對立，擔憂台灣是否為優質產業投資環境？

世壯運 賴清德 黃仁勳

延伸閱讀

蕭美琴出席世壯運蹭熱度？ 府駁斥：主辦單位未告知黃仁勳會到場

為黃仁勳吵翻天！ 藍批蕭美琴蹭聲量 綠轟藍與蔣萬安一搭一唱造謠

黃仁勳抵台 談關稅戰稱台灣仍是科技生態系核心

輝達黃仁勳抵台！親曝「和魏哲家晚餐」 台灣總部地點「這時間」揭曉

相關新聞

警告台海風險升高…華府智庫：北京看賴清德 更像陳水扁

「外交事務」十五日刊登華府智庫專家專文，指北京方面不認為賴清德總統是延續前總統蔡英文的執政，反倒更像前總統陳水扁，文章認...

卓揆稱施政分數在民心 藍轟執迷不悟

賴政府執政將滿一周年，行政院長卓榮泰昨表示，一年來的施政表現「分數都在民眾心中」，期許內閣團隊扮演港口「引水人」，讓國人...

新聞眼／又用「杯子蛋糕」哭窮 行動內閣淪為對抗內閣

賴政府上任將滿一年，行政院長卓榮泰面對內外變局，自詡「哪裡有問題就去解決」，而非只記得覆議最多；然而，外界對賴政府的印象...

美對台6保證 跨黨派議員推正式入法

美國聯邦眾議員提出「對台六項保證法案」，要求將現行作為美國對台關係的指引規範的六項保證入法，且計畫建立國會審查機制。

亞灣給20％容獎 林欽榮被控雙標

台北地方法院審理京華城案，前天傳喚台北市前副市長林欽榮作證，林強調細部計畫不能給容積獎勵，形同指柯市府給京華城容積獎勵違...

綠委憲訴法釋憲 憲法法庭受理 藍營質疑正當性

民進黨立法院黨團針對憲法訴訟法修正條文聲請法規範憲法審查暨暫時處分一案，憲法法庭5月12日舉行說明會，經依憲法訴訟法第3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。