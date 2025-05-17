冷眼集／賴總統算盤打盡 自斷與黃仁勳同台良機

賴清德總統一句「國政繁忙」不出席世壯運開幕典禮，昨得知輝達創辦人黃仁勳要參加，又急轉彎派副總統蕭美琴出席，還自圓其說與黃仁勳無關，但實際恐怕是強烈意識形態「錯判情勢」，政治算盤打盡，失了總統格局，也淪國際笑話。

北市府今年二月廿五日就邀總統、副總統出席開幕，但直至五月十三日才回市府不出席，前天總統府更公開說賴清德國政繁忙無法出席，完全未提會派蕭美琴，直到昨上午八時許北市公布黃仁勳任聖火手，體育署九時許急著告知市府派蕭美琴出席，也讓北市維安大亂。

面對外界質疑「總統府蹭黃仁勳」，總統府過了十幾小時，才想到對外說法，一來聲稱維安團隊早已會勘，沒有手忙腳亂，二來又稱蕭美琴確定出席時並不知道黃仁勳會到場，但對照時間軸，一天之內急轉彎，想要「亡羊補牢」心思，國人都看在眼裡。

二○一七年台北舉辦世大運，時任總統蔡英文出席，今年雙北世壯運參賽總人次逾四萬，破在台舉辦國際賽會紀錄，但賴清德的不出席，透露國家元首不重國際賽事，又有何天大行程，連抽出一小時都不願意？府方又要如何自圓其說？

反觀黃仁勳在結束沙烏地阿拉伯行程後，昨風塵僕僕抵台，聲稱參加世壯運「無比榮幸」，對照賴清德「國政繁忙」，格局高下立判。

大國領導人爭相排隊與黃仁勳見面，賴清德本能以晶片大國領導人見美國ＡＩ大廠創辦人，在關稅戰之際，更彰顯國際意義。我國總統卻把藍綠對抗擺在前頭，自斷與黃仁勳同台良機。

黃仁勳欲將海外總部設在台灣，有台灣子弟的感情，也有產業鏈考量，當參加我國辦的國際盛典，卻發現總統未出席，是否也會因此看清國內政治對立，擔憂台灣是否為優質產業投資環境？