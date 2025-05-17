世壯運黃仁勳壓軸舉聖火 府急派蕭美琴出席

世壯運開幕典禮今晚在台北大巨蛋展開，北市府昨公布輝達創辦人暨執行長黃仁勳任聖火手，前天定調「國政繁忙」不出席的賴清德總統，在北市發布約一小時後，體育署旋即通知市府，會由副總統蕭美琴出席典禮，藍營批，一個沒有國際觀的總統府，只想蹭黃仁勳聲量。

府：不知黃會去 無其他考量

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統另有公務，由蕭美琴代表出席；蕭美琴出席依循蒞臨案作業流程進行處理，並無其他考量。蕭美琴確定出席時並不知道黃仁勳會到場，主辦單位也並未告知與對外宣布。

世壯運執委會已陸續公布聖火代表，包含運動界彭政閔、林郁婷、林友茂和影劇界張艾嘉等人，昨上午八時許公布壓軸聖火代表，由黃仁勳擔綱象徵科技領域的聖火手，黃今晚近九時許與其他聖火代表一同傳遞聖火。

執委會表示，黃仁勳說「能夠來到台北參與世界壯年運動會的開幕典禮，我感到無比榮幸！」與來自世界各地的運動員們齊聚一堂，讓他深刻體會到，卓越來自於熱情與堅持。如今，運動與科技也正逐步融合，ＡＩ更在其中扮演著關鍵角色；運動正隨著科技一同進化。

台北市長蔣萬安說，非常榮幸也很高興邀到黃仁勳擔任壓軸聖火手，他身為全球科技及ＡＩ領域的重要人物，非常具有指標性，由他擔任聖火手當之無愧。

北市二月邀總統 未有回音

北市府今年二月廿五日發文教育部體育署，邀總統及副總統共襄盛舉，參加在台北大巨蛋舉行的開幕典禮，並恭請總統致詞，還檢附開幕典禮暫定程序表，但數月都未有回音。

世壯運發言人郭音蘭說，第一時間都沒有得到回復，持續溝通，直到本月十三日體育署說總統不克出席，但也沒說要改派誰參加；昨早約九時許，體育署通知改派蕭美琴參加開幕典禮。接到消息後，包括北市警力、國安維安及軍方也會派員，都必須重新部署。

據悉，蕭美琴原定出席新北明天辦的世壯運開幕式，臨時決定出席今天在北市開幕典禮後，維安警力派出逾二千五百人，維安人員昨在大巨蛋內忙著調整動線。

基層維安人員批，臨時被迫動起來都得銷假，總統、副總統行程如兒戲，這麼大的國際事臨時新增，從未這麼離譜。

國民黨議員柳采葳批，就是因為一個沒有國際觀的總統府，只想蹭黃仁勳聲量，害公務員要熬夜部署維安。

國民黨發言人楊智伃說，昨早北市府宣布黃仁勳將擔任開幕聖火手，府院態度一八○度大轉彎。

郭雅慧表示，維安團隊已於四月廿一、廿三兩日先至大巨蛋場地會勘，昨下午依作業流程再進行檢視確認，並無部分政治人物所稱手忙腳亂的情況。