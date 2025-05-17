聽新聞
0:00 / 0:00

亞灣給20％容獎 林欽榮被控雙標

聯合報／ 記者張曼蘋宋原彰／連線報導

台北地方法院審理京華城案，前天傳喚台北市前副市長林欽榮作證，林強調細部計畫不能給容積獎勵，形同指柯市府給京華城容積獎勵違法，遭柯文哲律師舉高雄亞灣經貿園區開發案為例，質疑為何林欽榮擔任高雄市副市長，可以給亞灣20%容積獎勵，京華城案卻不可以？「這不就是雙標嗎？」

林欽榮強調亞灣2.0計畫容獎數額皆有依據，亞灣區已公告都市更新區，有1.5倍容獎，且限定在國公有土地；反觀京華城屬非都更區，為單一財團小基地，採自創容積，毫無法律授權，北市政府都委會、都發局已遭監察院糾正。

民眾黨立院黨團昨舉行記者會，指依照高雄市政府都市計畫，能給亞灣園區的容積獎勵最多就是5%，林欽榮與高市府卻給了20%，「當你指著柯文哲說違法，自己卻用同樣方式把5%給到20%，不就是雙標嗎？難道陳其邁可以，柯文哲就不行嗎？」黨團副總召張啓楷表示，北檢前天請林欽榮作證，猶如搬石砸自己的腳。

高雄市府昨宣稱亞灣開發案沒有問題，主要為鼓勵產業投資興辦營運總部或研發中心等，具擴大產業群聚及帶動就業機會者，得給予基準容積20%獎勵，相關程序均依法依規辦理。

民眾黨表示，都計法高雄市施行細則第24條之3規定項目與容積獎勵上限，取得經濟部核發之「營運總部」認定函，法定容積5%。高市府新聞稿卻未正面回應「為何給容獎20%，整整比規定的上限多出3倍？」給予容積獎勵的項目是哪些？

民眾黨指高市府的表格在土地面積欄寫「亞灣計畫區為國有土地」是刻意迴避，實際上以「國家重大經建計畫」做包裝，亞灣開發後，原國有土地皆轉賣給私有企業或財團進行開發，且高市府在上位計畫通過前，就搶先給容積，對照林欽榮對京華城案的攻擊，明顯雙標。

延伸閱讀

被指挾怨報復柯文哲 前北巿副巿長林欽榮：完全沒有

亞灣2.0容獎20%可以、京華城不行？ 民眾黨打臉高市府

遭指對柯文哲挾怨報復 林欽榮：志不同、道不合才離開

黃國昌嗆林欽榮作證遭狠打臉 仇恨能蒙蔽理智泯滅良心

相關新聞

警告台海風險升高…華府智庫：北京看賴清德 更像陳水扁

「外交事務」十五日刊登華府智庫專家專文，指北京方面不認為賴清德總統是延續前總統蔡英文的執政，反倒更像前總統陳水扁，文章認...

卓揆稱施政分數在民心 藍轟執迷不悟

賴政府執政將滿一周年，行政院長卓榮泰昨表示，一年來的施政表現「分數都在民眾心中」，期許內閣團隊扮演港口「引水人」，讓國人...

新聞眼／又用「杯子蛋糕」哭窮 行動內閣淪為對抗內閣

賴政府上任將滿一年，行政院長卓榮泰面對內外變局，自詡「哪裡有問題就去解決」，而非只記得覆議最多；然而，外界對賴政府的印象...

美對台6保證 跨黨派議員推正式入法

美國聯邦眾議員提出「對台六項保證法案」，要求將現行作為美國對台關係的指引規範的六項保證入法，且計畫建立國會審查機制。

亞灣給20％容獎 林欽榮被控雙標

台北地方法院審理京華城案，前天傳喚台北市前副市長林欽榮作證，林強調細部計畫不能給容積獎勵，形同指柯市府給京華城容積獎勵違...

綠委憲訴法釋憲 憲法法庭受理 藍營質疑正當性

民進黨立法院黨團針對憲法訴訟法修正條文聲請法規範憲法審查暨暫時處分一案，憲法法庭5月12日舉行說明會，經依憲法訴訟法第3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。