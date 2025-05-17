亞灣給20％容獎 林欽榮被控雙標

台北地方法院審理京華城案，前天傳喚台北市前副市長林欽榮作證，林強調細部計畫不能給容積獎勵，形同指柯市府給京華城容積獎勵違法，遭柯文哲律師舉高雄亞灣經貿園區開發案為例，質疑為何林欽榮擔任高雄市副市長，可以給亞灣20%容積獎勵，京華城案卻不可以？「這不就是雙標嗎？」

林欽榮強調亞灣2.0計畫容獎數額皆有依據，亞灣區已公告都市更新區，有1.5倍容獎，且限定在國公有土地；反觀京華城屬非都更區，為單一財團小基地，採自創容積，毫無法律授權，北市政府都委會、都發局已遭監察院糾正。

民眾黨立院黨團昨舉行記者會，指依照高雄市政府都市計畫，能給亞灣園區的容積獎勵最多就是5%，林欽榮與高市府卻給了20%，「當你指著柯文哲說違法，自己卻用同樣方式把5%給到20%，不就是雙標嗎？難道陳其邁可以，柯文哲就不行嗎？」黨團副總召張啓楷表示，北檢前天請林欽榮作證，猶如搬石砸自己的腳。

高雄市府昨宣稱亞灣開發案沒有問題，主要為鼓勵產業投資興辦營運總部或研發中心等，具擴大產業群聚及帶動就業機會者，得給予基準容積20%獎勵，相關程序均依法依規辦理。

民眾黨表示，都計法高雄市施行細則第24條之3規定項目與容積獎勵上限，取得經濟部核發之「營運總部」認定函，法定容積5%。高市府新聞稿卻未正面回應「為何給容獎20%，整整比規定的上限多出3倍？」給予容積獎勵的項目是哪些？

民眾黨指高市府的表格在土地面積欄寫「亞灣計畫區為國有土地」是刻意迴避，實際上以「國家重大經建計畫」做包裝，亞灣開發後，原國有土地皆轉賣給私有企業或財團進行開發，且高市府在上位計畫通過前，就搶先給容積，對照林欽榮對京華城案的攻擊，明顯雙標。