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影／陳建仁出任新教宗就職典禮特使 今晚搭機出發
天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）將於當地時間18日在聖伯多祿廣場舉行就職彌撒。總統府13日發布總統令，特派前副總統陳建仁為中華民國慶賀教宗良十四世就職典禮特使。陳建仁今天晚上搭乘華航班機前往阿姆斯特丹，行前在桃機受訪說明此次行程。
陳建仁表示，奉總統指派前往教廷參加教宗良十四世的就職彌撒，明天搭機抵達，後天就會參加在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行的就職彌撒。除此之外，這一次還會前往日內瓦，參加世界衛生大會的會外場國際研討會，傳達「台灣能夠幫忙，而且台灣也願意幫忙」的理念。結束日內瓦行程後，還會再回到教廷，參加教廷宗座科學院的癌症國際研討會，所以這次行程比較忙一點。
外交部表示，陳建仁與教廷關係深厚，除於教廷「宗座科學院」擔任院士外，並獲教廷冊封為宗座聖大額我略爵士及耶路撒冷聖墓騎士團騎士，在我國及教廷均具重要地位；陳建仁代表我國出席教宗就職典禮，彰顯台梵互動關係及友好情誼。
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