宜蘭南澳鄉長涉性騷 遭監院彈劾送懲戒法院

監察委員紀惠容、高涌誠今天透過新聞稿指出，宜蘭縣南澳鄉長李勝雄對員工性騷擾，監察院彈劾案審查會日前通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

紀惠容、高涌誠調查李勝雄涉性騷案，發現李勝雄在民國110年4月22日考察期間，對同行下屬甲女以具有性意味的言詞，侵犯干擾其人格尊嚴，造成敵意性、冒犯性的工作環境，並經宜蘭縣政府性騷擾申訴評議委員會決議性騷擾行為成立。

紀惠容、高涌誠說，李勝雄為機關首長，言行動見觀瞻，理當謹言慎行，並負有防治性騷擾之責，卻未能以身作則，嚴重影響機關聲譽及形象，有違公務員服務法相關規定，監察院6日已經審查通過彈劾提案，全案移送懲戒法院審理。

該案其實在3月11日也曾送彈劾，但當時以3票對3票，未通過，因監察法第10條規定，彈劾案經審查認為不成立而提案委員有異議時，應即將該彈劾案另付其他監察委員9人以上審查，做最後的決定，因此，該案6日再次送彈劾，最終以8票對3票通過彈劾。不過，審查委員之一的浦忠成今天附具決定不成立的理由，認為相關事證不足、欠缺證據能力。