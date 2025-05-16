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陳明祺出席索馬利蘭獨立34週年晚宴 深化雙邊合作

中央社／ 台北16日電

外交部政務次長陳明祺今天出席「索馬利蘭共和國獨立34週年晚宴」時表示，面對近期索馬利亞以限縮台灣人旅行自由及安全的作法，台灣將秉持「同舟共濟」的信念，與索馬利蘭堅定站在一起，持續深化雙邊合作。

索馬利亞政府日前通告，根據聯合國大會第2758號決議，堅持「一個中國」原則，因此通知所有航空公司營運商及利害關係方，自4月30日起，所有由台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得再用於進出及過境索馬利亞聯邦，而索馬利亞禁止台灣護照出入境的作為，連帶影響台灣在東非地區的友好國家、與索馬利亞存在主權爭議的索馬利蘭共和國。

外交部發布新聞稿指出，陳明祺今晚應邀出席索馬利蘭共和國駐台灣代表處（The Republic of SomalilandRepresentative Office in Taiwan）舉辦的「索馬利蘭共和國獨立34週年晚宴」。

陳明祺首先代表台灣政府與人民，誠摯祝賀索馬利蘭共和國獨立34週年，並高度肯定索馬利蘭在和平建設、民主進程與自主發展過程中的堅定努力，台灣與索馬利蘭是共享民主、自由與人權等普世價值的理念相近夥伴。

陳明祺指出，面對近期索馬利亞聯邦共和國政府以限縮台灣人旅行自由及安全的作法，阻止民主國家人民相互交往的粗暴行徑，台灣將秉持「同舟共濟」的信念，與索馬利蘭堅定站在一起，持續深化雙邊合作，攜手共創更具韌性與繁榮的社會，嘉惠兩國人民。

索馬利蘭駐台代表葛拉爾（Mahmoud Adam JamaGalaal）致詞時表示，索馬利蘭獨立紀念日不只是國家獨立的重要節日，更象徵索馬利蘭人民爭取自由、民主與自決的強烈意志。索馬利亞藉由控制索馬利蘭領空以限制台索往來的作法，不會影響台索深化民主國家間交流互動的努力，索國政府也將與台灣一起，共同爭取國際社會更多支持，並期待兩國進一步深化友好情誼與雙邊合作，共同促進區域和平與繁榮。

外交部表示，數十名索馬利蘭籍台灣獎學金受獎生應邀出席晚宴，葛拉爾特別感謝台灣政府提供獎學金名額，讓索國優秀青年學子來台學習。

外交部表示，台索兩國於2020年互設代表處，近年於醫療衛生、人道援助、民主建構、教育、農業、能源礦業及資通訊等多元領域合作緊密，並已取得豐碩成果。面對當前的國際局勢，外交部將在「總合外交」的價值、同盟及經濟等三大支柱下，持續與索馬利蘭政府保持密切合作，攜手推動互惠共榮的夥伴關係，持續增進兩國人民的福祉。

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