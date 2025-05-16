反廢死公投闖關成功 傅崐萁：給孩子安心環境

立法院今日處理國民黨立委吳宗憲等52名委員提出的「反廢死」公投案，在藍白人數優勢下闖關成功。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，給孩子們平安成長的環境，讓治安能提升，有祥和的社會。

傅崐萁說，尊重生命更須捍衛人權，加害人與被害人及其家屬的人權同樣平等。過去9年，將近500件殺人案中，只有1件死刑定讞，民進黨政府只槍決3死囚，定讞但尚未被槍決的死刑犯有36人。

傅崐萁表示，反廢死的民調支持度從未低於75%，但民進黨大法官以憲判第8號判決對死刑所加諸的條件，就是實質廢死的憲法判決。這個政府無法保障人民不被壞人殺死，卻可保障殺人犯不被判死，何其荒謬。

傅崐萁指出，回應賴清德總統說「民主紛爭要用更大的民主解決」，2350萬人就是最大的民主，還權於民，申張公義。

傅崐萁呼籲，「8月23日，我們一起出門投票，告訴這個綠色威權政府：我們反對廢除死刑，請還給受害人一個公道，給台灣人民安全的生活環境。」