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反廢死公投闖關成功 傅崐萁：給孩子安心環境

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今日處理國民黨立委吳宗憲等52名委員提出的「反廢死」公投案，在藍白人數優勢下闖關成功。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，給孩子們平安成長的環境，讓治安能提升，有祥和的社會。圖／傅崐萁臉書
立法院今日處理國民黨立委吳宗憲等52名委員提出的「反廢死」公投案，在藍白人數優勢下闖關成功。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，給孩子們平安成長的環境，讓治安能提升，有祥和的社會。圖／傅崐萁臉書

立法院今日處理國民黨立委吳宗憲等52名委員提出的「反廢死」公投案，在藍白人數優勢下闖關成功。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，給孩子們平安成長的環境，讓治安能提升，有祥和的社會。

傅崐萁說，尊重生命更須捍衛人權，加害人與被害人及其家屬的人權同樣平等。過去9年，將近500件殺人案中，只有1件死刑定讞，民進黨政府只槍決3死囚，定讞但尚未被槍決的死刑犯有36人。

傅崐萁表示，反廢死的民調支持度從未低於75%，但民進黨大法官以憲判第8號判決對死刑所加諸的條件，就是實質廢死的憲法判決。這個政府無法保障人民不被壞人殺死，卻可保障殺人犯不被判死，何其荒謬。

傅崐萁指出，回應賴清德總統說「民主紛爭要用更大的民主解決」，2350萬人就是最大的民主，還權於民，申張公義。

傅崐萁呼籲，「8月23日，我們一起出門投票，告訴這個綠色威權政府：我們反對廢除死刑，請還給受害人一個公道，給台灣人民安全的生活環境。」

國民黨立委賴士葆也說，大法官罔顧人民有超過8成以上的人反對廢死，只想討好民進黨的廢死主張，所以做出實質廢死的解釋，這是人民不能夠接受的。所以發動公投，讓人民來表達意見是天經地義，也才能展現台灣的民主。

在藍白人數優勢下，國民黨立委吳宗憲等52名委員提出的「反廢死」公投案在立法院闖關成功。國民黨立委賴士葆說，讓人民來表達意見是天經地義，也才能展現台灣的民主。圖／賴士葆臉書
在藍白人數優勢下，國民黨立委吳宗憲等52名委員提出的「反廢死」公投案在立法院闖關成功。國民黨立委賴士葆說，讓人民來表達意見是天經地義，也才能展現台灣的民主。圖／賴士葆臉書

傅崐萁 廢死 廢除死刑

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