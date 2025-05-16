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蕭美琴出席世壯運蹭熱度？ 府駁斥：主辦單位未告知黃仁勳會到場

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統蕭美琴明天將出席世界壯年運動會開幕典禮。記者曾吉松／攝影
副總統蕭美琴明天將出席世界壯年運動會開幕典禮。記者曾吉松／攝影

副總統蕭美琴明天將出席世界壯年運動會開幕典禮，藍營質疑，因為輝達執行長黃仁勳將親自擔綱「科技」聖火手，蕭美琴才要出席，總統府只想蹭黃仁勳聲量。總統府發言人郭雅慧表示，蕭美琴確定出席時並不知道黃仁勳會到場，主辦單位也並未告知與對外宣布。

郭雅慧指出，對於世壯運邀請正副總統出席開幕典禮的相關事宜，由於賴清德總統另有公務，由蕭美琴代表出席，而維安團隊已於0421、0423兩日先至大巨蛋場地實施會勘，今日0516下午依作業流程再進行檢視確認，維安團隊執行元首維安勤務有其專業與流程，並無部分政治人物所稱手忙腳亂的情況。

郭雅慧表示，總統府一貫立場，一如先前說明，為歡迎各國選手來台比賽，賴總統第一時間即指示有關單位全力協助公建計劃場館新建與整修，挹注中央資源、協調民間組織，以支持主辦城市。

郭雅慧表示，台灣有良好的場館設施、熱愛運動的人民、多元豐富的文化與觀光資源，盼在此基礎上，借鏡台灣過去成功舉辦賽會的經驗，支持主辦城市舉辦活動，讓賽事順利進行。

台北市議員柳采葳今天在議會質詢邀請總統府出席世壯運經過，世壯運執委會發言人郭音蘭表示，因維安須重新調整，許多人都在做會勘路線，工作人員恐需要熬夜規畫。柳采葳說，就是因為一個沒有國際觀的總統府，只想蹭黃仁勳聲量，結果公務員熬夜。

國民黨發言人楊智伃表示，今天一早北市府才宣布黃仁勳將擔任開幕聖火手，府院馬上整個動起來、態度180度大轉彎，立刻派蕭美琴臨時出席開幕式。「請問，這是來打卡蹭熱度的嗎？」

維安 總統府發言人 蕭美琴

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