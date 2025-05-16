勞動部勞安所新所長上任 關注新興勞動議題

勞動部勞動及職業安全衛生研究所人事異動，由勞動部綜合規劃司司長王厚誠接任所長，勞動部長洪申翰今天期許勞安所有更透徹研究成果，王厚誠也說將關注新興勞動議題。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所今天上午舉行新任所長布達及宣誓交接典禮，由洪申翰親自主持監交，宣布王厚誠正式就職。

洪申翰致詞指出，許多很多國家和台灣一樣都面臨具挑戰新興議題，例如勞動彈性化、淨零碳排及AI發展的新興趨勢以及國際貿易不確定性等，不只在勞動市場產生很多新的情境，也讓勞動部的政策規劃增加許多挑戰性和難度。

洪申翰說，這些挑戰都必需要靠紮實的研究量能及科學的實證數據，才能作為勞動部政策規劃與決策的判斷基礎，期待勞安所未來不管是在勞動市場、勞動關係或是在職安衛議題領域的研究、調查或實證上的產出，都能有更加透徹的研究成果，並切合勞動部需求，同時也汲取國際經驗與國際同步接軌。

王厚誠則表示，未來將以「責任、創新及務實」期勉自己及勞安所，共同關注新興勞動議題、發揮研究量能及推廣職安衛教育等重點工作，進而發揮勞動部智庫及職安教育推廣的任務與功能。

根據資料，王厚誠曾任行政院勞工委員會科長、專門委員、副處長、勞動部綜合規劃司司長等多項重要職務，已有30年以上的公職服務年資，並於95年獲選行政院模範公務人員。

此外，他也曾參與就業保險法、性別平等工作法、大量解僱勞工保護法、勞動三法等重大法案的修法工作，具有豐富的勞動政策規劃、跨部門協調與計畫推動經驗。