蕭美琴出席世壯運遭酸 林亮君：被罵就發動政治口水戰

民進黨台北市議員林亮君16日批評，要國民黨別把國際賽事當政治武器，活動辦不好就甩鍋中央，不但國際賽事辦得亂七八糟，蔣市府每天救火都來不及，竟還有臉指控中央不幫忙，「中央挹注世壯運的7億多是空氣？」

林亮君在自己臉書上指出，世壯運是國際賽事，不是拿來做政治操作的工具。國民黨議員柳采葳竟然質疑副總統蕭美琴是為了「蹭黃仁勳」才出席開幕式，這種惡毒指控，格局之小、心態之歪，真的是讓人看了搖頭。

林亮君說，總統府接到活動邀請，本來就會在接近日期時確認總統行程，如總統不克出席，會再確認副總統行程能否撥冗出席，府方一直以來收到活動邀請皆是如此處理。如今副總統代表國家出席，向來自全世界的選手致意、展現對國際賽事的重視，這樣也要被酸言酸語？不去被罵、去了也被罵，這種政治操作不但沒高度，還讓台灣在國際面前變笑話。

林亮君更提到，更荒謬的是，現在活動辦得亂七八糟，英文翻譯鬧笑話、賽程安排混亂，基層公務員、全市師生被動員當臨演，蔣市府應該是每天救火都來不及了，卻還有臉指控中央「不幫忙」？他也直接酸，「請問蔣萬安市長跟國民黨議員們：世壯運總經費18億，中央挹注世壯運的7億多是空氣？安農溪人工輕艇激流賽道是自己長出來的？自由車場地是自己整修好的？來賓跟選手簽證是天上掉下來的？」

林亮君說，中央從頭到尾都在協助雙北，出錢、出力、出人，挹注中央資源、協調民間組織全力支持，現在反過來怪中央，根本顛倒是非，蔣市府該做的，是趕快解決眼前一堆賽事問題，不要被罵就忙著發動政治口水戰。