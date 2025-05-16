蕭美琴勉推動數位、淨零雙軸轉型 增強韌性面對變局

蕭美琴副總統16日上午出席「高階文官培訓飛躍方案114年訓練」開訓典禮，她期許高階文官秉持行動與創新精神，積極推動數位、淨零雙軸轉型；增強面對變局的韌性，靈活學習產業界的經驗，讓政策更貼近民間期待。

包括考試院長周弘憲、副院長許舒翔、秘書長劉建忻、考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、黃東益、伊萬•納威、公務人員保障暨培訓委員會主任委員兼國家文官學院院長蔡秀涓，以及義美食品總經理高志明、台北榮民總醫院院長陳威明、中華航空董事長高星潢、長榮航太科技董事長黃南宏、中央存保董事長黃天牧、台灣微軟總經理葉怡君及陳守正等業師代表，皆出席活動。

蕭美琴致詞時表示，非常榮幸受邀來參加「高階文官培訓飛躍方案」開訓典禮。在場的高階文官，無論來自中央或地方，都在各自機關扮演關鍵的角色，可說是讓國家順利運轉、為民服務、帶領國家前進最重要的基礎。她肯定並感謝高階文官多年來為國家的付出與貢獻。

蕭美琴指出，考試院這幾年來為國家人力資源發展做出許多改革，尤其在文官培訓的創新成果有目共睹。其中最受矚目的訓練方案之一，就是保訓會每年辦理「高階文官培訓飛躍方案」，透過課程設計、安排，以及到國外培訓機關進行國家政策交流及實地參訪，為政府培育全方位人才。

蕭美琴認為，高階文官是公務界及各領域的菁英，她提出幾個與大家共同努力的方向：第一，積極推動數位、淨零雙軸轉型。台灣是全球民主供應鏈的關鍵，2050年淨零轉型是台灣的目標，也是對世界的責任。政府要成為企業落實數位與淨零雙軸轉型的堅強後盾。

她提到，今年的飛躍方案以「雙軸轉型」為主題，規劃系列課程與標竿學習參訪，期待高階文官激盪出更多服務創新作法，提升全民對氣候變遷及淨零轉型的認知及共識，以數位和淨零轉型為動力，發展智慧永續新台灣。

蕭美琴指出，第二，要增強高階文官面對變局的韌性。數十年來，台灣持續在各種壓力下站穩腳步、穩健向前，保持敏捷、堅韌的能力。就像「戰貓哲學」其中一項關鍵要素就是靈活、敏捷，也期勉高階文官未來能以靈活、敏捷的專業與管理能力，為台灣爭取機會，讓台灣成為國際局勢中的關鍵力量。

她說，也要靈活學習產業界的經驗，與時俱進。「職務見習暨短期蹲點」就是結合國家重大產業領域，延聘傑出菁英擔任業師，並透過短期蹲點機制，真正了解業界的需求，讓政策更貼近民間的期待。

蕭美琴表示，讓人民及百工百業自由發揮成長、在關鍵時刻掌握機會，由政府做大家的後盾，是所有文官在公務體系的工作目的。因此，更應傾聽與了解百工百業對政府的期待與需求，讓政策的制定及執行符合社會的需求，避免產生斷點和落差。

蕭美琴提到，第三，要提升高階文官多元、平等、共融的跨世代領導力。今年飛躍方案也以「多元共融」為主題，協助高階文官應對公務情境中的管理挑戰。在台灣享有開放、自由和鼓勵創新的環境，面對的問題也更加多元、複雜，期待藉由課程將多元、平等、共融的價值觀，深植於政府組織的文化和運作當中，讓社會更和諧。