邀政院報告國防預算提至GDP10% 立院逕付二讀送協商
針對國防預算議題，國民黨團日前提案，邀行政院長率領內閣專案報告「國防軍備預算提高為GDP10%對我國可能造成之影響」。立法院會16日處理討論事項，將此案逕付二讀，後續由國民黨團召集黨團協商，協商期一個月，意即最快要等一個月之後，才有可能送到院會進行二讀、三讀程序。
立法院會今天處理討論事項，國民黨立法院黨團提案表示，美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）日前稱，「台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%」，換算約新台幣2.6兆元，幾乎是中央政府一年的歲出，影響甚大，希望行政團隊向民眾清楚說明，因此邀請政院赴立院做專案報告。
院會中，國民黨立委葛如鈞在提案說明時表示，這是一項關乎國家安全與未來發展的決議，行政院尚未針對國防預算要如何提升至GDP的5%、7%、甚至10%提出具體方案，因此希望政院針對國防預算與新興科技納編方向進行專案報告，全面盤點當前政策的不足，並規劃具體作為。
民進黨立委沈伯洋指出，政府的政策，從以前到現在的討論就是GDP3%，不理解為何會突然冒出GDP10%的疑慮。他質疑，這個提案的內文敘述會造成軍民對立，稱國防預算提升至GDP10%會對民生有排擠效應，事實上，真正會讓人民受害的是中國大陸的入侵與惡意。
朝野發言之後，會議主席、立法院長韓國瑜宣布本案國民黨團提議逕付二讀，依照立法院職權行使法規定，交付黨團協商，並由國民黨團負責召集。協商期一個月，意即最快要等一個月之後，才有可能送到院會進行二讀、三讀程序。
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