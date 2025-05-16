為黃仁勳吵翻天！ 藍批蕭美琴蹭聲量 綠轟藍與蔣萬安一搭一唱造謠
世壯運明天開幕，北市府今宣布輝達執行長黃仁勳將擔綱「科技」聖火手，總統府將由副總統蕭美琴代表出席開幕，遭國民黨議員批評總統府只想蹭黃仁勳聲量，結果維安要重規畫。民進黨北市議員反嗆國民黨政治操作，距開幕僅剩不到30小時，北市府不亡羊補牢，卻與國民黨一搭一唱放話、造謠。
林亮君批評，蔣萬安活動辦不好就甩鍋？國民黨則是別把國際賽事當政治武器，世壯運是國際賽事，不是拿來做政治操作的工具。總統府接到活動邀請，本來就會在接近日期時確認總統行程，如總統不克出席，會再確認副總統行程能否撥冗出席，府方一直以來收到活動邀請皆是如此處理。
她說，如今副總統代表國家出席，向來自全世界的選手致意、展現對國際賽事的重視，這樣也要被酸言酸語？不去被罵、去了也被罵，這種政治操作不但沒高度，還讓台灣在國際面前變笑話。
顏若芳表示，世壯運籌辦爛如泥，北市府跟國民黨還在往自己臉上貼金造謠說「總統府想來蹭聲量」，是想笑死誰？這次的世壯運，從賽程、產品到其他整體規劃都真的是爛到不行，甚至還有許多業務需要亡羊補牢。比方說，中國製產品叢生調查完了嗎？APP頻故障又難用修好了嗎？禮贈品資訊標籤貼好了沒？
她說，事情都沒做好，就急著造謠來轉移焦點，只能證明北市府真的沒輒了，只好讓國民黨跑出來救場造謠、當遮羞布。台灣首次奪下世壯運主辦權，黃仁勳、蕭美琴副總統或是其他各界代表出席，都是希望透過各自的力量表達支持，期許台灣的美名可以藉此讓世界看見，如今卻被抹黑成「蹭聲量」，不僅不可取，更證明了北市府已經無能到只能造謠了。
顏若芳表示，北市府與其花時間在找遮羞布，不如先去看看「靠北世壯運」來趕緊替賽事亡羊補牢還比較實際，否則，北市府如果忙著造謠而不顧活動品質，世壯運恐將真的貽笑國際，到時候，蔣萬安則會是敗壞國家聲譽的最大戰犯。
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