內閣好感度陳世凱居首 交通部：全體努力成果
「網路溫度計DailyView」盤點內閣近一年聲量排行榜，交通部長陳世凱奪得網路好感度第1。交通部表示，這是全體員工共同努力成果，代表民眾對交通建設與交通安全等政策方向有感。
行政院長卓榮泰內閣就職將滿週年，根據「網路溫度計DailyView」盤點內閣近一年聲量排行榜，在網路好感度部分，去年9月臨危受命接掌交通部長的陳世凱名列第1；外交部長林佳龍與國防部長顧立雄分居第2、3。
交通部業務涵蓋運輸、建設、觀光等多面向，其中為了洗刷「行人地獄」惡名，陳世凱在今年農曆年後宣布推動道安3箭政策，包括評估車輛在路口的停止線與行人穿越線的距離加大為2到3公尺、提升路口照明、啟動汽車車窗及擋風玻璃隔熱紙可見光透過率檢測議題，制定安全指引。
對於陳世凱拿下網路好感度第1，交通部表示，感謝社會大眾對交通部施政的肯定，這是全體員工共同努力的成果，代表民眾對交通建設與交通安全等政策方向有所感受。
交通部表示，未來將持續推動「人本交通」，打造更安全、便捷、永續的交通環境，強化與地方政府合作溝通，提升整體公共運輸與交通治理品質。
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