APEC貿易部長會議 經貿辦盼共迎3挑戰並爭取我入CPTPP

APEC貿易部長會議圓幕，行政院經貿談判辦公室今天指出，面對全球經貿變局，台灣將與APEC成員攜手努力改善多邊貿易體制，並透過數位與淨零雙軸轉型共同邁向永續繁榮，彰顯台灣是可信賴且不可或缺的貿易夥伴。

會中，我方持續向CPTPP成員爭取展開台灣加入CPTPP的程序，並表達我國為提升供應鏈韌性之可信賴夥伴。此外，我國亦與美國舉行雙邊會談，就目前雙邊談判進展交換意見，並分享對深化台美經貿合作的期盼。

此次APEC貿易部長會議於5月15日至16日在韓國濟州舉行，我國代表團團長為行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮，並偕外交部國際組織司長孫儉元、駐韓國代表處大使梁光中、經濟部及經貿辦人員與會。

經貿辦指出，今年APEC主辦國韓國將主題訂為「連結、創新、繁榮」，會員分別就多邊經貿體制面臨之挑戰、AI創新對貿易之好處及風險，及如何支持永續供應鏈發展分享經驗。

針對多邊貿易體制挑戰，經貿辦表示，包括我國在內均重申WTO改革的必要性及急迫性，並支持推進爭端解決機制改革及延長電子傳輸關稅暫免決議，促成WTO第14屆部長會議達成具體成果，以提升WTO在應對全球不確定性的能力。我國呼籲應聚焦改革WTO在監督與透明度、談判及爭端解決的3大核心功能，同時須確保各國產業補貼政策不會損及多邊貿易體系。

AI創新方面，經貿辦說，包括我國在內均支持運用AI促進貿易便捷，及加強討論跨境資料流通、智慧財產權保護及資訊安全等AI治理所帶來的挑戰。我國則分享運用AI科技以便利通關、促進貨物查驗效率之作法，並說明我正全力推動AI、半導體等五大信賴產業，以創新驅動產業發展。

至於永續供應鏈，經貿辦提到，包括我國在內之多數會員強調區域合作對建立具韌性且永續的供應鏈系統至為重要，面對當前氣候變遷、疫情蔓延等全球事件衍生的永續性議題挑戰，公私部門應協力合作，才能達到有意義的綠色經濟轉型。

經貿辦續指，我國另點出，綠色轉型與永續發展是長遠繁榮的基石，將穩健執行碳定價措施、協助企業低碳轉型，以及推動循環經濟與產業國際化，打造台灣的綠色品牌，善用金融市場影響力，驅動整體社會的永續行動，並擴大綠領人才培訓量能。