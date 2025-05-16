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副總統期勉高階文官 增強面對變局韌性與靈活學習

中央社／ 台北16日電

副總統蕭美琴今天表示，期許高階文官能增強面對變局的韌性，靈活學習產業界的經驗，讓政策更貼近民間期待；提升多元、平等、共融的跨世代領導力，開創更多公共價值，讓國家持續往前進步。

蕭副總統上午在考試院長周弘憲、副院長許舒翔、秘書長劉建忻等人陪同下，出席高階文官培訓方案開訓典禮並致詞。

副總統說，考試院這幾年來為國家人力資源發展做出許多改革，尤其在文官培訓的創新成果有目共睹。其中最受矚目的訓練方案之一，就是保訓會每年辦理「高階文官培訓飛躍方案」，透過課程設計、安排，以及到國外培訓機關進行國家政策交流及實地參訪，為政府培育全方位人才。

她提出3大努力方向，第一，積極推動數位、淨零雙軸轉型。2050年淨零轉型是台灣的目標，也是對世界的責任，政府要成為企業落實數位與淨零雙軸轉型的堅強後盾。

她說，今年的飛躍方案以「雙軸轉型」為主題，規劃系列課程與標竿學習參訪，期待高階文官激盪出更多服務創新作法，提升全民對氣候變遷及淨零轉型的認知及共識，以數位和淨零轉型為動力，發展智慧永續新台灣。

第二，增強高階文官面對變局的韌性。她期勉高階文官未來能以靈活、敏捷的專業與管理能力，為台灣爭取機會，讓台灣成為國際局勢中的關鍵力量。

此外，副總統提到，也要靈活學習產業界的經驗，與時俱進。「職務見習暨短期蹲點」就是結合國家重大產業領域，延聘傑出菁英擔任業師，並透過短期蹲點機制，真正了解業界的需求，讓政策更貼近民間的期待。

第三、提升高階文官多元、平等、共融的跨世代領導力。期待藉由課程將多元、平等、共融的價值觀，深植於政府組織的文化和運作當中，讓社會更和諧。

副總統期許所有高階文官在全球創新發展趨勢下，秉持行動與創新精神，聽取民意，回應人民期待，也請大家將訓練所學帶回機關、影響團隊，開創更多公共價值，讓國家持續往前進步，世界看到更好的台灣。

淨零 考試院 菁英

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