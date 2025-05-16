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谷立言：美國堅定與台灣站在一起 共同嚇阻衝突

中央社／ 台北16日電

美國在台協會處長谷立言昨天指出，維持台海的和平與穩定對美國乃至全世界的經濟福祉至關重要，美國已明確表示，反對任何片面改變兩岸現狀的嘗試；美國堅定與台灣以及印太地區的盟友站在一起，共同嚇阻衝突與脅迫。

美國在台協會（AIT）今天發布谷立言（RaymondGreene）於當地時間15日在環球晶圓美國新廠開幕典禮致詞以及達福地區台灣商會致詞的講稿。

谷立言於達福地區台灣商會致詞時，聚焦於美台商務關係、AIT如何協助台灣企業拓展美國市場，以及「我對兩岸關係的看法」等3個主題。

針對美台商務關係，谷立言表示，現在就是台灣企業將重心轉向美國的歷史良機，美國正邁入再工業化的關鍵時期，而川普政府也下定決心要打造一個極具吸引力的投資環境，包括減少法規負擔，並提供良好的稅制條件，美國本就擁有全球最大的消費市場，並擁有取之不盡的能源資源。

對於AIT如何協助台灣企業拓展美國市場，谷立言說，本週他參加「SelectUSA選擇美國投資高峰會」，這是美國政府最高規格的對外招商活動，台灣代表團是本次高峰會最大的3個代表團之一，由AIT商務組長謝貝晴（Betsy Shieh）領軍的AIT商務組團隊等，共同帶領投資代表團前往美國各地參訪，這些行程聚焦於關鍵產業，並深化與當地的實質連結。

至於兩岸關係，谷立言表示，維持台海的和平與穩定對美國乃至全世界的經濟福祉至關重要；美國已明確表示，反對任何片面改變兩岸現狀的嘗試，尤其是以武力或脅迫的方式，美國堅定與台灣以及印太地區的盟友站在一起，共同嚇阻衝突與脅迫。

谷立言提到，美國無法單靠自身力量實現這個目標，台灣的角色也至關重要。為了因應來自修正主義中國的挑戰，台灣必須大幅提高其防衛支出，遠超近年來的水準，美國非常樂見總統賴清德宣布今年要將防衛支出提升至GDP的3%以上，也很期待未來在傳統軍事嚇阻及社會韌性等領域，皆看到台灣進一步擴大投資。

谷立言指出，美國總統川普呼籲台灣及美國所有的夥伴提高防衛支出、強化防衛能力，而這正是回應此一呼籲的重要第一步。

谷立言於德州謝爾曼市的環球晶圓美國新廠開幕典禮致詞表示，德州已證明自己是科技公司理想的落腳之地，越來越多科技業者快速進駐這片「孤星之州」，共同打造美國的下一個科技重鎮；這項計畫填補了美國供應鏈中的一個關鍵缺口，並協助完善半導體生產循環中的重要一環，這個環節最初正是發源於美國，經由像台灣這樣的夥伴多年努力在全球發展成熟，如今又重返根源、重返美國本土。

谷立言表示，美國與台灣正攜手努力，確保半導體供應鏈安全、可信、可及，環球晶圓的投資對實現這一共同目標深具貢獻。

AIT 美國在台協會 谷立言

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