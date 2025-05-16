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反廢死公投案闖關成功 吳宗憲：拒絕少數法官一意廢死
立法院今日處理國民黨立委吳宗憲等52名委員提出的「反廢死」公投案，在藍白人數優勢下闖關成功。國民黨立委吳宗憲表示，拒絕讓少數法官一意廢死，壓倒大多數國民的聲音，死刑不是報復，而是社會最後的防線與警告。
針對反廢死公投案闖關成功，吳宗憲說，根據調查，有超過8成國人反對廢除死刑。他提出「反對死刑一致決」的公投案，就是為了回應民意，同時向113年憲判字第8號提出最強烈的抗議。
吳宗憲表示，憲判第8號判決要求法院判處死刑時，必須「合議庭一致通過」，不但使判處死刑變得極其困難，更直接架空了國民法官制度的精神。
吳宗憲反問，當初設立國民法官，不就是為了讓人民多元參與、反映社會價值？結果現在卻變成只要一名職業法官基於個人「廢死信念」反對，全案就不能判死，其餘六名國民法官都贊成也沒用，這樣合理嗎？
吳宗憲說，大法官非民選、無民意基礎，卻能用一致決這樣的條件，把死刑制度推向實質廢止，面對這樣的做法，我們不能不說話。
當大法官成為執政黨黨意的執行者、被極端意識形態操控作出不合理的判決，就如賴清德總統所說「用更大的民主來解決」。
吳宗憲強調，他選擇提出公投案，用公投捍衛人民的聲音。死刑不能只是「合憲存在」卻形同虛設。反對以「一致決」來剝奪法官依法獨立審判的空間。拒絕讓少數法官一意廢死，壓倒大多數國民的聲音。
吳宗憲總結，死刑不是報復，而是社會最後的防線與警告。「民主也不是你想怎麼改就怎麼改；主權在民，不在大法官，更不在民進黨。藉由公投，一起把司法還給人民，把正義還給社會。」
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