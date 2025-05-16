反廢死公投立院闖關成功 王鴻薇：司法革命尚須努力

立法院今日處理國民黨立委吳宗憲等52名委員提出的「反廢死」公投案，在藍白人數優勢下闖關成功。國民黨立委王鴻薇說，司法的革命尚未成功，請大家支持反廢死公投，消滅實質廢死，打倒惡劣的廢死團體，請國人同胞一起站出來爭取司法正義。

王鴻薇說，反廢死公投提案正式通過，這場反廢死公投就是要來揭穿民進黨跟這些廢死團體。民進黨執政下的死刑，就是執政黨聯合司法權，陽奉陰違的惡質謊言。是這些廢死團體、民進黨和大法官們，欺騙國人傷害司法正義的把戲。

王鴻薇指出，去年9月大法官作出的第8號憲法判決，為了他們自己的自我滿足，偷偷加入各級法院合議庭法官須「一致決」才能判死的規定，民進黨在死刑判決下了11道免死金牌，讓地方法院3位、高等法院3位，甚至最高法院5位法官歷審都「全員同意」死刑才能判死，不是多數決，只要任何一位法官是他們的人，台灣永遠不會有死刑。

王鴻薇提到，根據憲法判決後最新的民調，8成以上民眾反對廢除死刑及實質廢死，更有65.8%民眾支持在2026年舉辦「反廢死公投」，57%受訪者更直言應修憲限制大法官權力。「實質廢死」早已是現在進行式。

王鴻薇說，前幾天的判決，台北市一對姊妹劉彩萱、劉若琳在2023年間收容1歲男童剴剴，在短短115天內，被餵食餿水，令其罰站，更涉嫌以拔指甲、對折塞水桶、綑綁成木乃伊等方式凌虐剴剴致死。前幾天的判決，這些人都確定逃死，人神共憤。

王鴻薇提到，2022年6月新竹發生輪胎行縱火案，嫌犯陳彥翔因與父母吵架，竟潑灑汽油縱火，燒死8名至親，連自己妻兒都罹難。新竹地院去年9月一審時認定其罪無可恕判決死刑，沒想到去年12月高等法院審理後，竟然改判，更改為無期徒刑，僅剩的家屬泣不成聲。

王鴻薇又說，高雄市男子梁育誌5年前在台南擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵並用繩圈勒死後棄屍山區，高雄高分院更一審合議庭於死刑釋憲後一致決判處梁死刑，成為釋憲後判死首例，但最高法院仍撤銷判決，發回更審，在馬國的父母再也見不到女兒回家。

王鴻薇強調，判決逃死、上訴改判逃死，連一致決都撤銷發回更審逃死，以上三件案件，這些都是第8號憲法判決後的司法判決，沒有一件判死。她再強調一次，沒有一件判死。司法的革命尚未成功，仍須努力，請大家支持反廢死公投，消滅實質廢死，打倒惡劣的廢死團體，請國人同胞一起站出來爭取司法正義。