快訊

整理包／考生加油！114國中會考明登場 考場規定、各科備考重點一把抓

台灣稅率揭曉？2至3周內公布對各國關稅 川普強調「沒有餘裕了」

聽新聞
0:00 / 0:00

反廢死公投立院闖關成功 王鴻薇：司法革命尚須努力

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

立法院今日處理國民黨立委吳宗憲等52名委員提出的「反廢死」公投案，在藍白人數優勢下闖關成功。國民黨立委王鴻薇說，司法的革命尚未成功，請大家支持反廢死公投，消滅實質廢死，打倒惡劣的廢死團體，請國人同胞一起站出來爭取司法正義。

王鴻薇說，反廢死公投提案正式通過，這場反廢死公投就是要來揭穿民進黨跟這些廢死團體。民進黨執政下的死刑，就是執政黨聯合司法權，陽奉陰違的惡質謊言。是這些廢死團體、民進黨和大法官們，欺騙國人傷害司法正義的把戲。

王鴻薇指出，去年9月大法官作出的第8號憲法判決，為了他們自己的自我滿足，偷偷加入各級法院合議庭法官須「一致決」才能判死的規定，民進黨在死刑判決下了11道免死金牌，讓地方法院3位、高等法院3位，甚至最高法院5位法官歷審都「全員同意」死刑才能判死，不是多數決，只要任何一位法官是他們的人，台灣永遠不會有死刑。

王鴻薇提到，根據憲法判決後最新的民調，8成以上民眾反對廢除死刑及實質廢死，更有65.8%民眾支持在2026年舉辦「反廢死公投」，57%受訪者更直言應修憲限制大法官權力。「實質廢死」早已是現在進行式。

王鴻薇說，前幾天的判決，台北市一對姊妹劉彩萱、劉若琳在2023年間收容1歲男童剴剴，在短短115天內，被餵食餿水，令其罰站，更涉嫌以拔指甲、對折塞水桶、綑綁成木乃伊等方式凌虐剴剴致死。前幾天的判決，這些人都確定逃死，人神共憤。

王鴻薇提到，2022年6月新竹發生輪胎行縱火案，嫌犯陳彥翔因與父母吵架，竟潑灑汽油縱火，燒死8名至親，連自己妻兒都罹難。新竹地院去年9月一審時認定其罪無可恕判決死刑，沒想到去年12月高等法院審理後，竟然改判，更改為無期徒刑，僅剩的家屬泣不成聲。

王鴻薇又說，高雄市男子梁育誌5年前在台南擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵並用繩圈勒死後棄屍山區，高雄高分院更一審合議庭於死刑釋憲後一致決判處梁死刑，成為釋憲後判死首例，但最高法院仍撤銷判決，發回更審，在馬國的父母再也見不到女兒回家。

王鴻薇強調，判決逃死、上訴改判逃死，連一致決都撤銷發回更審逃死，以上三件案件，這些都是第8號憲法判決後的司法判決，沒有一件判死。她再強調一次，沒有一件判死。司法的革命尚未成功，仍須努力，請大家支持反廢死公投，消滅實質廢死，打倒惡劣的廢死團體，請國人同胞一起站出來爭取司法正義。

廢死 廢除死刑 王鴻薇

延伸閱讀

陳宗彥接受性招待無罪 王鴻薇：證明法院是民進黨開的

黑心商賣爛防彈衣仍投標 王鴻薇籲修法遭工程會敷衍

核管法立院下午拚闖關 藍白版本出爐核電延役20年

聲援剴剴上凱道 王鴻薇：本會期推動修法兒虐致死處死刑

相關新聞

維安忙翻！柳采葳怒批副總統臨時出席世壯運開幕蹭黃仁勳

世壯運明天開幕，今早北市府宣布輝達（NVIDIA）創辦人及執行長黃仁勳親自擔綱「科技」聖火手後，總統府透過體育署與世壯運...

黃仁勳開幕世壯運 總統府態度大轉彎藍批蹭流量

2025雙北世壯運明日傍晚在大巨蛋開幕，賴清德總統以「國政繁忙」婉拒出席。但在輝達執行長黃仁勳將擔任大會聖火手之一的消息...

大法官受理憲訴法釋憲 吳宗憲：民進黨在三讀時未反對

憲法法庭12日舉行由民進黨立院黨團就「憲法訴訟法」聲請憲法判決案及暫時處分說明會，憲法法庭今表示，14日經過大法官同意受...

美眾議員提「對台六項保證法」 陳冠廷：制度化深化夥伴關係

美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）提出「對台六項保證法」，要求將現行作為美國對台關係的...

內閣好感度陳世凱居首 交通部：全體努力成果

「網路溫度計DailyView」盤點內閣近一年聲量排行榜，交通部長陳世凱奪得網路好感度第1。交通部表示，這是全體員工共同...

APEC貿易部長會議 經貿辦盼共迎3挑戰並爭取我入CPTPP

APEC貿易部長會議圓幕，行政院經貿談判辦公室今天指出，面對全球經貿變局，台灣將與APEC成員攜手努力改善多邊貿易體制，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。