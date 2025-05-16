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參加廣島原爆80周年和平儀式？ 外交部：樂觀其成

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
日本媒體報導，廣島市考慮今年8月6日的和平紀念儀式，將發通知函給與日本沒有外交關係的台灣。我外交部對此表示樂觀其成。（美聯社）
日本媒體報導，廣島市考慮今年8月6日的和平紀念儀式，將發通知函給與日本沒有外交關係的台灣。我外交部對此表示樂觀其成。（美聯社）

日本產經新聞15日獨家報導，廣島市考慮今年8月6日的和平紀念儀式，將發通知函給與日本沒有外交關係的台灣。外交部對此回應表示樂觀其成。

外交部指出，本案目前仍由我國駐大阪辦事處與廣島市政府協調聯繫中，將於收到邀請函後研議適當出席人選。

根據產經報導指出，廣島市預計本月底之前，公布儀式舉辦的概要，包含通知對象。廣島市在4月時宣布將改變過去邀請各國代表出席的作法，改為「通知」將舉辦儀式，出席與否由各國自行決定。

通知對象本應為195個在日本有駐外使館或在聯合國設有代表機構的國家與地區。由於日本不承認台灣是國家，台灣原本不在通知對象之列。不過據悉，因台灣方面有意出席，因此廣島市正在檢討追加進名單。

產經報導，市政府對是否通知台灣表示「正在討論」，因今年是日本被原子彈轟炸80年，廣島市認為有必要廣為傳達「廣島的心聲」，期盼人類共存與繁榮的理念。

外交部 廣島 日本

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