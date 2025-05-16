【重磅快評】民調數字大跌？ 賴總統和你看的不一樣

賴清德總統上任將滿周年，TVBS公布最新民調，顯示總統的民眾滿意度為32%，不滿意度為55%，13%沒有意見。相較之下，其就職百日及發表17項國安策略時，滿意度均為40%；不滿意度在就職百日時為43%，發表17項國安策略時為40%。在「信任度」、「帶領國家方向」、「未來施政表現信心」三方面，賴總統得分為36%、36%、38%，均低於負面分數55%、49%、57%，數字是一年來最難看。

調查也詢問11項重大政策項目滿意度（兩岸關係、經濟發展、加強國防、維護外交、司法改革、健康台灣、永續發展、能源政策、打擊詐騙、居住正義及防止空汙），結果僅健康台灣的45%滿意度高於不滿意的41%，加強國防的滿意及不滿意均為46%，其他項目都是紅字，且不滿意度均高過滿意度10個百分點以上。其中司法改革的滿意度30%、不滿意度58%，兩者都是最差。

解讀上述數據，正面評價領先的健康台灣，是藍綠之間最無爭議範疇。強化國防的支持與不支持俱高，但兩岸關係出現36%比58%的懸殊落差，外交也是40%51%，顯示民眾支持國防，但也對政府的企圖與方式有所疑慮。

永續與能源方面的分數表現，顯示一度高大上的「非核家園」，如今已走到人氣尾聲。房價與詐騙這兩項長期民怨，沒有改善趨勢。司法改革拿到超低分，一方面是民眾對治安狀況、廢死等不滿，同時近來檢調在政治性案件中，幾乎赤裸裸向執政黨表忠，自然使惡感進一步上揚。

值得注意的是，賴政府表現分數雖創新低，但政黨版圖並沒有明顯變化。相較去年8月26日（上任100天），受訪者的政黨傾向，民進黨從31%跌至26%，國民黨也由27%降為23%，只有民眾黨由13%略增為14%，自認中立的比例則由19%大增為27%。

政黨版圖不變，滿意度卻明顯下降，關鍵是傾向藍白與中立的選民，先前對賴政府不算太不滿，如今都出現惡感暴漲。國民黨支持者不滿意度從 66%變成88%，民眾黨支持者由53%變成91%，中立選民也由22%變成59%。換言之，「不自認民進黨支持者，但肯定賴政府表現」的人幾乎消失。

另一方面，政黨傾向民進黨的受訪者，對賴總統的滿意度維持82%不變，僅不滿意度由5%稍漲為8%，顯示賴總統或民進黨的核心支持者幾乎沒有流失。這也反映在各政策領域的滿意度上，即使最遭質疑的司法改革，支持度亦達30%，其他領域除了健康與國防，支持度全都分布在33%至40%之間（反對者則在45%至58%）。至於重大時事，支持大罷免的選民是30%，反對58%；對政府處理川普關稅有信心者為34%、反之者為59%。甚至台灣民意基金會針對增加國定假日的調查，也顯示贊成與反對者各為58%與32%。顯示即使在野黨拋出討好性十足的政策，執政黨支持者依然信仰堅定，絕不苟同。

乍看之下，數字的走向對賴政府似乎大大不利，但從執政團隊角度盤算，卻可能看到加計支持者的強度之後，完全不一樣的風景。究竟無論輿論戰場上的發聲，乃至於罷免投票，都需要主動作為。在此方面，綠營支持者「黨說打誰就打誰」的忠誠度，遠勝非綠陣營。尤其賴總統上任一年來，祭出多項高度意識形態掛帥作為，儘管可能令「外人」反彈，卻更能激發基本支持者自認「尖兵」，投入「聖戰」的積極性。

四成支持度上任的賴總統，顯然明確體認到，與其委屈自己，爭取剩下六成選民的支持，不如盡最大努力強化支持者力度，讓其成為摧毀障礙的倚天劍屠龍刀。因為異己陣營看似聲勢浩大，實則只是鬆散組合，更缺乏「狼性」。

如果把政黨鬥爭當成內戰看待，這種竭力凝聚自身，設法將對手各個擊破的戰略，的確不無成功可能。然而，儘管「清德兵法」最後勝負還在未定之天，但可以確定的是，其已在台灣社會埋下更嚴重的撕裂、對立與仇恨，甚至在賴總統成為過去式之後很久，後遺症都還不會痊癒。