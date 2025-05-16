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白批賴政府能源政策不明 抱非核神主牌與民意對撞

中央社／ 台北16日電

民眾黨團今天批評，賴政府執政將屆1年，不僅能源政策不明，民進黨還死抱非核家園神主牌，要讓台灣核電廠停役，執意與多數民意對撞，而民眾對賴政府施政不滿不斷攀升，呼籲應儘速回頭拚經濟。

總統賴清德上任將滿1週年，民眾黨立法院黨團今天舉行「荒腔走板失能失序，賴清德無感執政」記者會，檢視能源與通訊傳播等行政單位作為。

民眾黨團副總召張啓楷指出，賴政府一再保證供電穩定，賴總統還在4月29日接受媒體專訪掛保證，台灣電力備轉率都在10%以上，結果5月4日台電官網電力備轉容量率就掉到6.84%。

張啓楷表示，明天核三廠2號機除役，民進黨死抱非核家園神主牌，讓台灣進入零核電時代，每年近千億元發電成本都要民眾負擔，明明有多數民意、企業都主張使用核電，但民進黨執意與民意對撞。

張啓楷強調，核一、二、三廠陸續停機，台電不僅不改結構性問題，政府還一直要求撥補台電，近日更情勒威脅稱立法院不通過撥補就要漲電價，但政府若真的敢漲電價，就注定民調繼續往下探。

民眾黨立委林國成表示，國家通訊傳播委員會（NCC）失能變側翼，親綠媒體遭各式檢舉案件已累計600多件，卻是一件都沒查，全民對NCC的不信任度高達78%；另一方面，行政院長卓榮泰一再預告將提交NCC委員名單，卻不斷拖延，質疑政府是否故意搭配6月、7月全國電視頻道換照審查季，以審查委員人數不足進行「全台大斷訊」，再把所有責任推給在野黨。

媒體會後詢問，民眾黨將於18日舉辦「人民要當家」最終場活動，而國民黨也將於19日集會要求賴總統下台，兩黨是否考慮合辦以免力量分散。

張啓楷表示，從4月26日凱道集會到最新媒體民調，都反映對賴總統施政不滿意度已逐漸上升，賴總統應盡快對大罷免踩煞車，回頭顧民生、拚經濟。

此外，談及台南地院判決前行政院發言人陳宗彥接受酒店業者性招待一案無罪，張啓楷說，顯然法官沒看通訊軟體、完全沒跟上進度，竟稱無法辨認陳董就是陳宗彥，此判決一出，已成台灣史上「最乾淨的性招待案」，也是法官送給賴總統最好的執政週年禮物，民眾對司法信任只會更低。

張啓楷 民眾黨

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