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立院藍白聯手 「反廢死」公投案闖關成功

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立院藍白聯手 反廢死公投案闖關成功

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報資料照
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報資料照

立法院今日處理國民黨立委吳宗憲等52名委員提出之「反廢死」公投案，民進黨立院黨團提案撤銷反廢死公投案，不過，藍白立委以人數優勢否決民進黨團提案，並通過國民黨立院黨團提案。

立法院今日處理吳宗憲等52名委員提出的公投案。根據吳宗憲等提案，「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」

民進黨立委陳亭妃在發言時反問，說要反廢死，台灣廢死了嗎？有把死刑修法，廢止掉嗎？完全沒有。國民黨用此議題做政治操作，混淆視聽，這次公投由立法院發動，立法院知法玩法，要反完全不存在的事實，請問要怎麼反？公投案8月底投票，若無法送出，國民黨詭計就無法執行。

民進黨立委徐富癸表示，國民黨說「公投不是洪水猛獸」，他也要告訴國民黨，罷免不是洪水猛獸，三振不適任的國民黨立委。民進黨立委張宏陸說，死刑合乎憲法，只是判決死刑嚴謹度提高而已。

吳宗憲發言時表示，有個地方認定有誤會，法律上有分為法定刑、宣告刑跟執行刑，今年2月有死刑犯被槍決，這跟死刑實質存廢無關。法定刑來看，我國確實沒有廢除死刑，憲判第8號判決，大法官的結論是死刑判決須一致決。但法律上有「不利益變更禁止原則」，可能導致將來判死幾乎是不可能的任務。

吳宗憲說，以賴清德總統的邏輯，希望很多事情必須訴諸更大的民意，今天其實就是跟著賴清德的腳步在走，希望訴求更大的民意。

國民黨立委賴士葆用英文說，「大法官只想親民進黨的屁股」。賴士葆說，只想當官，讓人瞧不起，自我作賤成民進黨的芻狗。

民眾黨立委張啓楷表示，去年大法官實質廢死，台灣民意沸騰，高達9成民眾反對。大法官為何離人民這麼遠，無視被害人家屬的悲痛跟折磨，希望透過公投，直接反映民意。民眾黨立委陳昭姿則在自己發言的最後喊，「大公投大成功。」

在廣泛討論之後，民進黨團提案撤銷反廢死公投案，在野黨以人數優勢，贊成48人，反對54人，否決民進黨團提案。國民黨團提議照案通過，贊成54人，反對48人，通過國民黨團提案。國民黨立委傅崐萁等又針對反廢死公投提出復議案，贊成48人，反對54人，復議案不通過。

在廣泛討論時，也發生小插曲，立法院長韓國瑜不小心將民進黨立委賴瑞隆，稱呼成民進黨立委莊瑞雄，韓國瑜趕忙向賴瑞隆道歉。輪到民進黨立委林岱樺發言時，立法院副院長江啟臣三次唱名不在，書面報告列入公報。

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