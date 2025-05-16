「看不見的國家」貼身紀錄蔡英文 美導演為台灣發聲
美國導演葛靜文執導紀錄片「看不見的國家」，貼身紀錄前總統蔡英文8年執政歷程。兩人日前在丹麥重逢，葛靜文表示，這是她從影以來最重要的經驗，盼藉此為台灣民主自由發聲。
「看不見的國家」（Invisible Nation）透過美國導演葛靜文（Vanessa Hope）貼身跟拍和訪問，紀錄蔡英文執政8年的重大里程碑，並講述台灣民主歷史與現今面臨的世界局勢，展現台灣社會在民主受到威脅之際，如何捍衛自由，讓世界看見台灣。
根據片商新聞稿，日前蔡英文出席丹麥哥本哈根民主高峰會發表演說，導演葛靜文也在高峰會主持影集「零日攻擊」的首映座談，與首集飾演總統的演員Janet謝怡芬、導演鄭心媚暢聊。
座談結束後，葛靜文和蔡英文在後台相遇，久別重逢的兩人特別開心。蔡英文也特別向葛靜文表達謝意，感謝她持續支持台灣。
葛靜文坦言，拍攝「看不見的國家」是她從影職業生涯中最重要、最有意義的經驗，稱讚蔡英文在總統任期內強化台灣民主，期待未來能再次合作。
葛靜文也提到，在「零日攻擊」座談開始前與Janet彩排時，兩人聊得意猶未盡，決定即便只有20分鐘，也要為台灣這個美麗的民主國家發聲，也獲得現場熱烈掌聲與共鳴。
葛靜文期盼，透過作品讓國際社會了解台灣民主的重要性，也為在極權國家中渴望自由的人民樹立榜樣。「看不見的國家」將於6月13日在台上映。
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