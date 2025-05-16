黃仁勳開幕世壯運 總統府態度大轉彎藍批蹭流量

2025雙北世壯運明日傍晚在大巨蛋開幕，賴清德總統以「國政繁忙」婉拒出席。但在輝達執行長黃仁勳將擔任大會聖火手之一的消息傳出後，總統府立刻通知北市府，副總統蕭美琴會出席開幕。國民黨發言人楊智伃批，府院蹭黃仁勳熱度，在民進黨眼中，選手的拚搏比不上蹭流量重要？

楊智伃說，運動員看不見，黃仁勳一出現，府院秒變臉。原來，國家正副元首的行程，也可以為了打卡蹭熱度，說變就變。

楊智伃表示，雙北世壯運即將開幕，這場在台灣舉辦的大型國際賽事，本應是全國關注的焦點，更是讓台灣運動員被世界看見的重要時刻。然而，賴清德政府起初的態度卻是不屑一顧。賴總統與行政院長卓榮泰雙雙不參加，最高層級只派出政務委員史哲代表出席。

楊智伃說，結果今天一早，北市府才宣布黃仁勳將擔任開幕聖火手，府院馬上整個動起來、態度180度大轉彎，立刻派蕭美琴臨時出席開幕式。請問，這是來打卡蹭熱度的嗎？

楊智伃整理時序，2月25日，主辦單位正式發函邀請正副總統出席；5月15日，賴清德回覆「國政繁忙」，婉拒出席；5月16日早上8時，北市府宣布黃仁勳擔任開幕聖火手；5月16日早上9時多，府方立刻通知北市府，蕭美琴將親自出席開幕式。

楊智伃批，運動員與雙北市府的請帖送了三個月，只說了「政務繁忙」，黃仁勳一出場，賴政府馬上鬼轉變臉。在民進黨眼中，選手的拚搏比不上蹭流量重要？

楊智伃提到，更誇張的是，原本早就定好的維安與警力部署，全被打亂。軍警政系統、國安人員臨時調度，緊急上陣。讓人不禁質疑，正副元首的國家行程，竟然能如此兒戲、說改就改？

楊智伃也說，蕭美琴也真是辛苦，上次蹭世界棒球冠軍還歷歷在目，這回又在賴清德一聲令下，臨危受命、硬著頭皮蹭黃仁勳。一個本該是不分黨派都應該支持的國際賽事，民進黨不關心體育，只在意鎂光燈。民進黨前倨後恭的嘴臉反映出為什麼520前夕賴政府民意支持度低落，一個只拚政治的政府無法獲得人民的尊重。