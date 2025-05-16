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美眾議員提「對台六項保證法」 陳冠廷：制度化深化夥伴關係

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對「對台六項保證法」，民進黨立委陳冠廷表示，此法案一旦通過將向國際社會傳達明確訊息，台美雙方正在以更加制度化方式深化夥伴關係。圖／聯合報系資料照片
針對「對台六項保證法」，民進黨立委陳冠廷表示，此法案一旦通過將向國際社會傳達明確訊息，台美雙方正在以更加制度化方式深化夥伴關係。圖／聯合報系資料照片

美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）提出「對台六項保證法」，要求將現行作為美國對台關係的指引規範的六項保證入法，且計畫建立國會審查機制。民進黨立委陳冠廷表示，此法案一旦通過將向國際社會傳達明確訊息，台美雙方正在以更加制度化方式深化夥伴關係，有助於維護台海和平與區域穩定。

陳冠廷表示，「對台六項保證法」此一制度化舉措，將有助於進一步鞏固台美關係，有效嚇阻中共對台軍事威脅。美方願意將六項保證正式立法，以制度化、體系化的方式強化對台關係，展現了美國對台灣的堅定支持。

陳冠廷認為，此舉與先前美國國會議員提出的豪豬法案及台灣國際團結法等立法，共同構成美國在國防外交層面對台灣的重要支持網絡。

陳冠廷指出，對於美方這一系列友台行動，相信隨著台美關係不斷鞏固，將能有效提升對中共無理犯台的嚇阻能力。

「台美雙方正在以更加制度化的方式深化夥伴關係。」陳冠廷認為，此法案一旦通過將向國際社會傳達明確訊息，這對於維護台海和平與區域穩定具有關鍵意義，台灣應把握此契機，持續強化與美國及理念相近國家的戰略合作，共同應對區域安全挑戰。

台美關係 對台 美國

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